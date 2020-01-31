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Gelin olarak geldi, futbol kulübü başkanı seçildi

Bolu'da Ayşe Aydın (35) 10 yıl önce gelin olarak gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübünün başkanı oldu
 31 Ocak 2020 15:22
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Gelin olarak geldi, futbol kulübü başkanı seçildi

3 çocuk annesi Aydın, heyecanlı olduğunu amaçlarının bir sonraki sezonda bir üst lige çıkmak olduğunu ifade etti.

Bolu'da, 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın(35) 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Ayşe Aydın, heyecanlı olduğunu, amaçlarının bir daha ki sezon 3'ncü lige çıkmak olduğunu söyledi.

Geçen Çarşamba günü Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkan Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce Göynüklü eşiyle evlenerek ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.

Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Ayşe Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor alt yapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.

Yakından takip ediyordum

Daha önce de futbol ile yakından ilgilendiğini anlatan Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un Başkanı Berna hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.

Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3. lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Sonrasında kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla arttığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim. Kendi kafem var. Onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken, ne kendi çocuklarım için koştururken, ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Değişiklikler bekleniyor

Göynük Belediye spor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise, Ayşe Aydın'ın kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini ifade ederek, "Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendisi için çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL Ligi'nde ilk defa oluyor. Bolu'da özellikle ilk defa bir bayanın başkan olması kolay bir şey değil. Kendisi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş kadını çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Gelin gittiği ilçede kulüp başkanı oldu
DHA
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