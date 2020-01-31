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Semih Kaya Galatasaray'da

Galatasaray transferin son gününde eski oyuncusu semih kaya ile anlaştı
 31 Ocak 2020 15:42
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Semih Kaya Galatasaray'da

Galatasaray'da son dakika transferi.. Sarı-Kırmızılı ekip eski savunmacısı Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
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