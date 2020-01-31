'Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek
|31 Ocak 2020 15:49
|Yazdır
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.
Uluslararası Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.
Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.
Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Semih Kaya Galatasaray'da
31 Ocak 2020 15:42
|Gelin olarak geldi, futbol kulübü başkanı seçildi
31 Ocak 2020 15:22
|Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu
30 Ocak 2020 21:23
|Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi
30 Ocak 2020 18:59
|Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu
30 Ocak 2020 12:50
|TFF'den, AİHM'nin tazminat kararına açıklama
29 Ocak 2020 16:48
|Sergen Yalçın imzayı attı
29 Ocak 2020 15:34
|Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı
29 Ocak 2020 15:07
|Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazanın enkaz görüntüleri yayımlandı...
29 Ocak 2020 08:50
|Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
28 Ocak 2020 22:56