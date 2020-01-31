Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
|31 Ocak 2020 16:17
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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