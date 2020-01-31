Yunus Emre Yalçın anlatıyor; SEO gurubundan SEO klavuzu!

Arama motorları online işler ve müşteriler arasında duruyor. Bu nedenle, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) daha yüksek görünmek, daha fazla görünürlük kazanmak, yeni kitleler çekmek ve bunları müşterilere dönüştürmek için kurallarına uymanız önemlidir. Aksi takdirde çevrimiçi varlığınız zayıfsa uzun süre hayatta kalamazsınız.

Arama Motoru Optimizasyonu; organik arama sonuçlarında web siteniz, blogunuz, markanız, ürününüz veya hizmetiniz için daha iyi sıralama elde etmenize yardımcı olan bir tekniktir. 2020 itibariyle SEO, kesinlikle zaman ve para yatırmaya değer güçlü bir yaklaşımdır.

Bu makalede, dijital sektörün liderlerinden Semroot önderliğinde SEO kavramını ele alacağız. Semroot yöneticisi Yunus Emre Yalçın size bu kavramın nasıl çalıştığı ve neden önemli olduğu hakkında bir fikir vererek size en iyi uygulamaları sunacak, şimdi bunları aktarmanın zamanı!

SEO Tanımı

SEO, Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir ve web sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) daha yüksek görünmesine yardımcı olan teknikleri ifade eder.

SEO, Arama Motoru Pazarlamasının (SEM) bir parçası olup, arama motorlarıyla ilgili tüm uygulamaları ifade eder. SEM, SEA (Arama Motoru Reklamcılığı) ve SEO içerir.

SEO, web sitesi sıralamasını artırarak ve internette bulunmanızı sağlar. Bu sadece arama motorlarıyla ilgili değil, aynı zamanda ziyaretçilerinizle de ilgilidir. SEO, web sitenizin sıralamasını etkilemek için zaman ve sabır gerektiren sürekli bir süreçtir.

Arama Motorları Nasıl Çalışır?

Alakalı arama sonuçlarını döndürmek için, arama motorlarının mevcut tüm bilgileri sıralaması gerekir. Yapılandırılmış bilginin arşivleri dizinler olarak bilinir. İçeriğin toplanması ve önceliklendirilmesi işlemine dizin oluşturma denir.

Her arama motorunun web sitelerini ziyaret eden ve içeriklerini dizine ekleyen botları veya "tarayıcıları" vardır. Botlar URL'leri tarar, HTML koduna ve işaretlemesine göz atar. Web sitesi veya web sayfası dizine eklenmemişse arama motoru sonuçlarında görünmez.

Sıralama algoritmaları her arama motoru için farklıdır. Google, web sitesinin belirli bir arama sorgusuyla alakalı olup olmadığını belirlemek için 900'den fazla faktör kullanır. En önemli faktörler arasında web sitesinin içeriği, yapısı, dahili bağlantı, yanıt verme süresi, yükleme süresi, sosyal medya konuları ve daha fazlası yer alır. Web sitesinin sıralaması, web sitesinin sıralamasının ve yetkisinin bir göstergesidir.

Nasıl daha iyi sıralama elde edeceğinizi ve nasıl daha fazla otorite kazanacağınızı öğrenelim.

SEO'nun En İyi Uygulamaları

SEO taktikleri "White Hat SEO" ve "Black Hat SEO" olarak bilinen iki ana gruba ayrılabilir.

White Hat SEO, büyük arama motorlarının şart ve koşullarına uygun bir dizi taktik ve yaklaşımdır.

Black Hat SEO'nun arama motorlarının şartlarını ihlal eden yaklaşımlara atıfta bulunduğunu anlamak kolaydır. Örnekler arasında anahtar kelime doldurma, bağlantı düzenleme, kötü niyetli davranışa sahip sayfalar ve daha fazlası bulunur. Bu uygulamaların kullanılmasının web sitesinin Google'dan ve diğer arama motorlarından yasaklanmasına neden olabileceğini lütfen unutmayın.

Burada SEO promosyonunu tartıştığımız sürece, önceki tüm çabalarınızı mahvetmek için yaklaşımlar değil, iyi adamlarla taraf olacak ve beyaz şapka SEO'nun en iyi uygulamalarını öğreneceğiz.

Arama Motorlarının Yönergeleri'ne uyun

Kural 1 - adil oynayın ve onaylanmamış uygulamalardan kaçının. Günümüzde arama motorları izin verilmeyen, manipülatif davranışları tanımlamak ve web sitenizi SERP'lerden cezalandırmak veya yasaklamak için yeterince akıllıdır.

Anahtar Kelime Araştırması Yapın

SEO'nun temel amacı, kullanıcılar alakalı anahtar kelimeleri ararken web sitenizin arama motoru sonuçlarında görünmesini sağlamaktır. Organik trafik miktarını ve marka bilinirliğini artırmak için hangi anahtar kelimeleri kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekir.

Başlık Etiketlerini (Tittle Tags) Optimize Edin

Başlık, sayfadaki en önemli SEO faktörlerinden biridir. Web sayfanızın sıralamasını olumlu yönde etkilemek için aşağıdaki ipuçlarını ve püf noktalarını denemek isteyebilirsiniz:

. Sayfa başlığınıza alakalı anahtar kelimeler ekleyin.

. Kısa tutun - boşluklar dahil 55 karakter veya daha az uzunluk yeterli.

. Şirketinizin adını kullanın.

Meta Açıklamaları Geliştirin

Meta açıklamalar yalnızca arama motoru sıralamasını değil, kullanıcıların web sayfasını ziyaret edip etmeme kararını da etkiler.

. Onu kışkırtır. Metatag, web sayfanızın başlığından sonra SERP'lerde gösterilen şeydir. Potansiyel ziyaretçilerin web sitenizi ziyaret etmelerini sağlamak için uyarlamanız gerekir.

. Anahtar kelimeler kullanın. Metatag'lerdeki anahtar kelimeler de önemlidir. Arama motorları, kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olmak için arama sorgusuyla eşleşen anahtar kelimeleri vurgular.

. Karakter sınırını izleyin. 150-160 karakter, bir meta açıklamanın önerilen uzunluğudur.

İçerik Optimizasyonu

. Benzersiz ve alakalı içerik oluşturun. Google ve diğer arama motorları bunu takdir ediyor.

. İçerik çoğaltmasından kaçının. Arama motorları web sitenizi bunun için cezalandırır.

. Anahtar kelimeler kullanın. Arama motorları, konuyu belirlemek için web sitenizi botlarla tarar. Başlığınız, meta açıklamanız ve diğer web sitesi içeriğiniz aynı konuya geldiğinde, arama motorları web sitenize güvenir. Ama kötüye kullanmamalısınız. Anahtar kelime doldurma kötü bir uygulamadır.

. Başlık etiketlerini kullanın. Web sayfası başına bir h1 etiketi ve birden çok bölüm varsa h2 etiketi kullanın. Hepsinde anahtar kelimeler kullanın.

. Ana sayfanıza anahtar kelimeler sağlayın. Arama motorlarına ziyaretçilerinize ve web sitenizin amacına değer vermek için ana sayfanın içeriğini kullanın.

Internal & External Link Kullanın

Hem iç hem de dış link SEO için önemlidir. Sayfaları birbirine ve Web'deki diğer web sitelerine bağlıysa, arama motorları web sitenize daha fazla güvenir.

. Alakalı sayfaları web sitenizde birbirine bağlayın

. Anahtar kelime için anlamlı bağlantı metni ekleyin.

. Bağlantıları gereğinden fazla kullanmayın. Çok fazla bağlantı ziyaretçileri şaşırtıyor ve web sitesinde gezinmeyi zorlaştırıyor. Bağlantıların aşırı kullanımı arama motorlarına şüpheli görünebilir.

. Diğer yüksek kaliteli web sitelerine bağlantılar ekleyin. Bu şekilde arama motorları web sitenizin Net geri kalanına bağlı olduğunu bilecek ve size daha fazla güven vermek. (btw, giden bağlantılar en iyi şekilde yeni bir pencerede açılacak şekilde ayarlanır).

. Bozuk bağlantıları düzeltin. Hata oluşturan bağlantılar web sitenizin SEO'sunu olumsuz etkiler.

Blog

Bloglama, web sitenizin SEO'sunu geliştirmenin harika bir yoludur. Düzenli bloglama web sitenize yeni web sayfaları ekler.

. Değer verin. Hedef kitleniz için benzersiz ve kullanışlı içerik oluşturun.

. Metinleri optimize edin. Blog yayınlarınızda alakalı anahtar kelimelerden bahsedin, gelen veya giden bağlantılar ekleyin. Ayrıca, SERP'lerde ilk on web sitesinin anahtar kelime sıklığını araştırmak ve blog yayınlarınızda bunlardan bazılarına sahip olmak iyi bir uygulamadır.

. Görsel ekleyin. Görseller, içeriğinizin algılanmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır; bu nedenle resim, video ve fotoğraf kullandığınızdan emin olun.

SEO, Arama Motoru Pazarlaması (SEM) ve Dijital Pazarlama önemli bir parçasıdır. Web siteniz arama sonuçlarında görünmüyorsa, çevrimiçi olarak yeni müşteriler kazanamayacaksınız. Bu nedenle, potansiyel müşterileriniz rakiplerinizden alışveriş yapacak ve online işiniz bu şekilde hayatta kalamayacak.

SEO öldü ifadelerini sıkça görmüş olabilirsiniz. SEO ölmedi ve en azından birkaç on yıl boyunca olmayacak. Bu yüzden web sitenizin SEO'suna yatırım yapmaktan çekinmeyin. SEO hizmeti verirken, müşterilere hedefledikleri sonuçları verebilmek için ekibi profesyonel olarak yürütmek gerekiyor. Yunus Emre Yalçın Semroot bünyesi altında bunu en iyi gerçekleştiren dijital dünya liderlerinden biri.

İyi bir SEO ajansından destek almak için iyi bir çalışma ekibine sahip olmasına, kullandığı dijital optimizasyon araçlarına, disiplinine dikkat etmek gerekir. Dijital dünyanın lider ajansları tam da bu özelliklere sahip, 5'den fazla ülkede hizmet veren Semroot bu yolda size hizmet vermek için tüm yetkinliklerine sahip.