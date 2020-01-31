Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor
|31 Ocak 2020 16:25
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Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor.
İlçeye bağlı Yazkonağı mevkisinin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.
İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.
- Valilik açıklaması
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmasıyla itfaiye ekipleri, Botaş ve Aksa firması yetkililerinin bilgilendirildiği ve güvenlik birimlerince çevre güvenliği alındığı vurgulandı.
Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam etttiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."
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