Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok
|31 Ocak 2020 16:47
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İstanbul Valiliği, kentte yaşayan geçici koruma sahibi Suriyeliler için adres kontrolü ve veri güncelleme çalışması yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte geçici koruma kapsamında bulunan 479 bin 420 Suriyeli'nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması" yapıldığı kaydedildi.
Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğunun ve güncel olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan, geçici koruma sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur." denildi.
Açıklamada, ikamet adresi güncel olmayan Suriyelilerin kamu kurumları, eğitim (okullar), sağlık (hastaneler\eczaneler), iş yerleri, bankalar ve sosyal yardım kuruluşlarından yararlanmada zorluk yaşayabilecekleri, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacağı uyarısında bulunuldu.
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