Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası
Muğla'nın Milas ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye 10 ay hapis cezası verildi
|31 Ocak 2020 16:50
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Muğla'nın Milas ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye 10 ay hapis cezası verildi.
Silah sesleri üzerine Güllük Dalyanı'nda inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği'nde görevli av koruma memuru Şaban Ketenci, kaçmaya çalışan avcı A.D'yi yakaladı.
Şüpheli A.D, bu sırada tüfeği almaya çalışan av koruma memurunu iterek suya düşürdü.
Kaçak av yapmaktan tüfeğine el konulan ve 2 bin 500 lira idari ceza uygulanan A.D. hakkında av koruma memurunun şikayeti üzerine "Memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açıldı.
Milas 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada A.D'ye 10 ay hapis cezası verildi.
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