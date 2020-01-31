Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|31 Ocak 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9790
|5,9800
|5,9840
|5,9850
|Avro
|6,5980
|6,5990
|6,6140
|6,6150
|Sterlin
|7,8030
|7,8420
|7,8390
|7,8780
|İsviçre Frangı
|6,1470
|6,1780
|6,1720
|6,2030
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5700
|6,6400
|Sterlin
|7,7350
|7,8900
|7,7630
|7,9210
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