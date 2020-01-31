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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
 31 Ocak 2020 17:13
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
İSTANBUL AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,97905,9800 5,98405,9850
Avro 6,59806,5990 6,61406,6150
Sterlin 7,80307,8420 7,83907,8780
İsviçre Frangı 6,14706,1780 6,17206,2030
ANKARA
ABD Doları 5,95006,0100 5,95006,0100
Avro 6,55006,6200 6,57006,6400
Sterlin 7,73507,8900 7,76307,9210
Anadolu Ajansı
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