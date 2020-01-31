Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

Sağlık Bakanlığı, 2 bin kişilik görevde yükselme, 2 bin kişilik de unvan değişikliği olmak üzere toplamda 4 bin kadronun yer aldığı sınav duyurusu yayımladı.

Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına başvurular 3 ila 14 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Sınavın Adı Başvuru Tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı 03 - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında (14 Şubat 2020 saat 18.00'e kadar) http://www.yhgm.saglik.gov.tr 19 Nisan 2020 Saat: 15.00 81 İl Merkezi

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS MÜNHAL KADROLAR GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLAR İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR * SAĞLIK BAKANLIĞI Toplam Münhal Kadro 1 Şef 200 200 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 850 850 3 Memur 650 650 4 Şoför 300 300 TOPLAM 2000 2000 * Görevde yükselme sınavına esas kadroların tamamı Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına aittir.

B- KAPSAM

Görevde Yükselme Sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli

olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler,

vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesine göre görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR

a- Şef kadrosu için;

-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak

b- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya

okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

c- Memur kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

ç - Şoför kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

- B, C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.

D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (14 Şubat 2020) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 26 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen adaylar, itirazlarını 27 Şubat-02 Mart 2020 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresine göndereceklerdir. 02 Mart 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 04 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.

D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, 140 TL (yüz kırk Türk Lirası) olan sınav ücretini 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

Yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adaylar, 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 81 il merkezinde 19 Nisan 2020 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.5) Yazılı sınav soruları 20 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.

E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına 20-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dahil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 30 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününhttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 04 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G- YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 05-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dahil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara 15 Mayıs 2020 tarihinde duyurulacaktır.

H- SÖZLÜ SINAV

H.1) Görevde yükselme yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya dahttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir. Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,

İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır."

J- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

K- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek takvim çerçevesinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda kura yolu ile yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

L-ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.

L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

L.5) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 - 585 17 45 - 585 18 93

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İlgililere duyurulur.



Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları



Görevde Yükselme Sınavı Münhal Kadro Listesi



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Sınavın Adı Başvuru Tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı 03 - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında (14 Şubat 2020 saat 18.00'e kadar) http://www.yhgm.saglik.gov.tr 19 Nisan 2020 Saat: 15.00 81 İl Merkezi

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan değişikliği sınavına esas münhal kadrolar ile unvanlar ekli tablolarda iller bazında ayrı ayrı belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli

olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler,

vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine göre unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

C.1) Mühendis kadrosu için;

Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin; Kimya, Jeoloji, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Çevre ve Biyomedikal bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

KİMYA Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak. JEOLOJİ Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. İNŞAAT İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. ENDÜSTRİ Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. ELEKTRİK Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. BİLGİSAYAR Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. ELEKTRİK- ELEKTRONİK Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. MAKİNE Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. ÇEVRE Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. BİYOMEDİKAL Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

C.2) Mimar, İstatistikçi, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Hemşire (Lisans), Ebe (Lisans), Programcı, Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadroları için;

Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

MİMAR Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç) İSTATİSTİKÇİ Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. KİMYAGER Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak. BİYOLOG Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. PSİKOLOG Psikoloji lisans programından mezun olmak. SOSYOLOG Sosyoloji lisans programından mezun olmak. SOSYAL ÇALIŞMACI Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. DİYETİSYEN Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. FİZYOTERAPİST Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1219 sayılı Kanun gereğince; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak. ODYOLOG 1219 sayılı Kanun gereğince; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. PERFÜZYONİST 1219 sayılı Kanun gereğince; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak. DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 1219 sayılı Kanun gereğince; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yapmış olmak. HEMŞİRE (Lisans) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. EBE Ebelik lisans programından mezun olmak. PROGRAMCI - En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, ilgili mevzuatına uygun olarak alınmış onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak, - En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

TEKNİKER MAKİNE Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. İNŞAAT İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. ELEKTRİK Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programlarının birinden mezun olmak. SIHHİ TESİSAT Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. BİLGİSAYAR Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi veya Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak. BİYOMEDİKAL Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak AMELİYAT Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak. ANESTEZİ Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. ÇEVRE SAĞLIĞI Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak. DİŞ PROTEZ Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. DİYALİZ Diyaliz önlisans programından mezun olmak. ECZANE Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. FİZİK TEDAVİ Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak. İLK VE ACİL YARDIM Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. LABORATUVAR Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. ODYOMETRİ Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak. ORTOPEDİ Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. PATOLOJİK ANATOMİ Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. RADYOTERAPİ Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. RÖNTGEN Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. TIBBİ SEKRETER Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

*Yukarıda yer verilen mezuniyet alanları ÖSYM kayıtlarından alınmıştır.

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.

D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (14 Şubat 2020) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 26 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen adaylar, itirazlarını 27 Şubat-02 Mart 2020 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresine göndereceklerdir. 02 Mart 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 04 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.

D.9) Yazılı sınav katılacak olan adaylar, 140 TL (yüz kırk Türk Lirası) olan sınav ücretini 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

Yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adaylar, 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin

intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak

için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu

hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav

başvurusunda bulunmayacaktır.)

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 81 il merkezinde 19 Nisan 2020 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatındaki alan konularından yapılacaktır.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.5) Yazılı sınav soruları 20 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.

E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına 20-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dahil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 30 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününhttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 04 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G- YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 05-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dahil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara 15 Mayıs 2020 tarihinde duyurulacaktır.

H- SÖZLÜ SINAV

H.1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA"

adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir. Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,

İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır."

J- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

K- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek takvim çerçevesinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda kura yolu ile yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

L- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.

L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

L.5) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 - 585 17 45 - 585 18 93

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İlgililere duyurulur.

Unvan değişikliği kadro listesi için TIKLAYINIZ