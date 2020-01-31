MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi
|31 Ocak 2020 17:32
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, komandoların terör örgütüne ait tünel ve mevzileri imha ettikleri anların video görüntüleri paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi
31 Ocak 2020 21:14
|Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı
31 Ocak 2020 18:08
|HDP önündeki eylemin 151'inci gününde aile sayısı 77 oldu
31 Ocak 2020 15:24
|FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
31 Ocak 2020 11:47
|Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı
31 Ocak 2020 11:29
|'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
31 Ocak 2020 09:08
|2 milyon FETÖ materyali incelendi
31 Ocak 2020 08:39
|FETÖ'nün suikast timi yağma suçundan da yargılanıyor
30 Ocak 2020 22:40
|FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası
30 Ocak 2020 20:21
|FETÖ, 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş
30 Ocak 2020 18:50