1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı

Türk Kızılay tarafından, yüz kızartıcı suça karıştığı gerekçesiyle Beypazarı temsilcisi A.K'nin görevine son verildi
 31 Ocak 2020 17:40
Yazdır
Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı

Türk Kızılay tarafından, yüz kızartıcı suça karıştığı gerekçesiyle Beypazarı temsilcisi A.K'nin görevine son verildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 2010'da seçildiği Beypazarı Şube Başkanlığının, 2018'de Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kapatılması üzerine görevine aynı ilçede kurumun temsilci olarak devam eden A.K'nin, yüz kızartıcı suça karıştığı bilgisinin alınması üzerine görevinden alındığı bildirildi.

A.K. hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Son 6 gün içerisinde bin 579 artçı deprem oldu
31 Ocak 2020 14:10		 Memur-Sen, 500 bin TL'lik bağış yaptı
31 Ocak 2020 11:21
TTB: Korona Virüs, gençleri çok fazla etkilemiyor
31 Ocak 2020 10:50		 İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı
31 Ocak 2020 02:08
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
30 Ocak 2020 22:27		 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!
30 Ocak 2020 21:38
Acil tıp hekimlerine Katar'da eğitim imkanı
30 Ocak 2020 19:19		 İncirlik Hava Üssü'ndeki işten çıkarma kararı protesto edildi
30 Ocak 2020 19:03
AKUT'un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra yoğun ilgi
30 Ocak 2020 14:09		 TESK'ten 'sigorta primleri ve prim gün sayısı azaltılsın' talebi
30 Ocak 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı21:50 - Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 221:45 - Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki21:35 - Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan21:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu21:14 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi21:06 - Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz21:00 - Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da20:57 - GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
20:51 - Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu20:49 - FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock'ta20:43 - Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama20:38 - Meteoroloji yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı20:31 - İBB açıkladı... 2 yıl önce durdurulan hat aktif hale getiriliyor20:29 - MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor20:27 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı20:23 - Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın 5
3 kuruşluk insan 3
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 2
negatif basınçlı oda 1
kendini tanıtmak 1
caf caf 2
Bekcilerin kimlik sorup silah kullanma yetkisi 3
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 1
Yolcu otobüslerindeki tekli koltuklar 2
ikilemde kalmak 4
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam