Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Örgüt Propagandası' davası'nda karar

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekilli Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Avrupa Matematik Topluluğu'ndan ve Londra Matematik Topluluğu'ndan, Uluslararası Af Örgütü'nden temsilciler de izledi. Duruşma savcısı, tüm sanıklar hakkında "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ayrı ayrı 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ettiği mütalaasında bir değişiklik olmadığını belirtti. Sanık ve avukatlar son savunmalarını yaparak beraat talebinde bulundu.

3 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, üç sanık hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ceza açılmışsa da yapılan yargılamada suçun bu sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

20 SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Heyet, 20 sanık hakkında "PKK/KCK/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, kastın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan ayrı ayrı önce 1'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki davranışlarını dillate alan heyet, cezayı 10'ar ay hapis cezasına çevirdi. Sanıkların daha önceden işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkumiyetlerinin bulunmamasını göz önüne alan heyet, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Sanıkların 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmalarına hükmedildi.

7 SANIK HAKKINDA 6 BİN'ER TL ADLİ PARA CEZASI

7 sanık hakkında da aynı suçtan 10'ar ay hapis cezası veren heyet, talepte bulunmadıklarından haklarında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasının yer olmadığına karar verdi. Heyet, sanıkların cezasını para cezasına çevirerek 6 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından lokum dağıtım etkinliği esnasında arbede yaşandığı ileri sürülüyordu. Görüntü tespitinde sanıkların, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde bazı sloganlar attıkları anlatılıyordu. Sanıkların silahlı terör örgütünün genel tavrı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdikleri öne sürülerek "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.