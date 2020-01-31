Erdoğan, Mahmud Abbas ile 'sözde barış projesini' konuştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|31 Ocak 2020 18:05
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
31 Ocak 2020 21:45
|Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan
31 Ocak 2020 21:35
|Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz
31 Ocak 2020 21:06
|Halife Ömer'in türbesini yaktılar
31 Ocak 2020 19:30
|CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması
31 Ocak 2020 19:12
|İmamoğlu'ndan lale açıklaması: Bilim adamına yüzde yüz katılıyorum
31 Ocak 2020 14:45
|Bakan Çavuşoğlu: Şu anda uçakta 49 vatandaş var
31 Ocak 2020 14:35
|Meral Akşener'den İmamoğlu'nun Erzurum tatili açıklaması
31 Ocak 2020 14:32
|Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto
31 Ocak 2020 13:15
|Yavaş'ın avukatları, tazminat davasını istinafa götürecek
31 Ocak 2020 13:04