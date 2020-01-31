Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı
Yenimahalle ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı
|31 Ocak 2020 18:08
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Yenimahalle ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Yenimahalle'deki bir evde FETÖ'nün 2 firari şüphelisinin gizlendiğini tespit etti.
Söz konusu eve yapılan baskında, A.K ve eşi A.K, gözaltına alındı. A.K'nin ByLock programı kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, 2 yıl önce aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun firarileri olduğu öğrenildi.
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