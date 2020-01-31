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Bakan Koca'dan 'Koronavirüs görülen yerlere seyahat' uyarısı

Bakan Koca: Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik
 31 Ocak 2020 18:32
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Bakan Koca'dan 'Koronavirüs görülen yerlere seyahat' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanına gelerek korona virüsle ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi. Tedbirlerle ilgili bilgiler alan Bakan Koca, incelemelerin ardından korona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı, pozitif korona virüs tanısı alan kimse olmadı"

İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye için uygulanmasının erken olduğu ve önerilmediği dönemde yaklaşık 10 gün kadar önce şu gördüğünüz termal kamera sistemlerini ve maske uygulamasını devreye sokmuştuk. Bu dönemde özellikle şüpheli olan 38 ve üzeri ateşi bulunan Çin'den gelen bütün yolculara ilk günden itibaren bütün yolculara bu uygulamayı başlatmıştık. Şüpheli olan vakaları sizlerin de gördüğünüz benimde yerinde incelediği karantina odalarımızı devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulansa sistemimizi bu dönemde hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimiz aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu 11 bin kişiden herhangi bir pozitif korona virüs tanısı alan kimse olmadı. Şüpheli olan vaka da olmadı" dedi.

"Bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum"

Bilim kurulunun oluşturulduğunu belirten Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir ciddi durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken özellikle seyahat kısıtlamalarını önermedi ve daha çok bu önerisini dünyada sağlık sistemleriyle var olabilecek enfeksiyonla mücadele edememe potansiyeli olan ülkelerini daha riskli olacağını ve genel olarak küresel bir ciddi durum olarak değerlendirilmesine karar verdi. Biz Türkiye olarak örgüt daha önermeden ilk vaka 31 Aralık'ta Çin'de tanı konulmuş 13 Ocak itibariyle tedbir almıştık. Öncelikle Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz devamında Halk Sağlığı ve Hudut Sahiller Genel Müdürlüğümüz bütün bu tedbirleri hızla almaya başladık. İlk etapta hızla oluşturduğumuz Türkiye'nin birikimi olan öğretim üyelerimizden ağırlıklı oluşan ve bu konuda yetkin olana hocalarımızın bulunduğu bilim kurulu oluşturduk. Bilim kurulunun erken dönemde hızla şekillendirdiği rehber hızla yayınlandı. Bu rehberler şüpheli olan vakaların nasıl değerlendirmesi gerektiği yani tanı ve tedavi aşamasından nelerin yapılması gerektiğini anlatan rehber yayınlandı. Bütün Türkiye çapında sağlık kuruluşlarımıza müracaat edilince bu rehber doğrultusunda yaklaşım gösterilmesi standardize edildi. Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bakanlık olarak şeffaf bir şekilde bilim kurulunun yönlendirmesiyle ve önerileriyle belirli aralıklarla bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bakanlık uyarılarının dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada çok yanlış bilgilerin olduğunu buradan özellikle bakanlığını açıklamalarına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bizlerde bilim kurulunun yaklaşımı ve tedbirleri doğrultusunda gördüğümüz vakalarla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla özellikle en ufak bir ateş, burun akıntısı, öksürük gibi bir belirtiyle tedirgin olunmaması gerektiğini ve grip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini ve antibiyotiğin herhangi bir tedavi yerinin olmadığını ifade etmek istiyorum. Grip için verilmesi gereken ilaçların hekim kontrolünde ilk 48-72 saat içinde etkisi olduğun biliyoruz. O yüzden gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı"

Çin'den gelen veya oraya giden vatandaşlarda ateş, bulantı, ishal gibi durumların görünmesi durumunda sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Koca, "Bu dönemde daha çok önemsediğimiz kaynağı Çin olduğu için bugüne kadar görülen vakaların yüzde 99'u Çin kaynaklı, geri kalanlar ise Çin'le ilişkili hastalar olduğunu biliyoruz. Çin'den gelen veya Çin'e giden kişilerle ateş, bulantı, ishal gibi bir belirti, şikayet olduğunda o durumda en yakın sağlık kuruluşumuza müracaat edilmesi ve rehber doğrultusunda hekim arkadaşımız yaklaşım göstereceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda çok yaygın, yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanemizde ise var olan şüpheli olan iki hastamızın sonuçları negatif çıkmıştı, o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı 70 oldu hiçbirinde korona virüs pozitif çıkmadı"

Çin'deki vatandaşların getirilmesiyle ilgili konuşan Bakan Koca, "Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantinaya almıyoruz. Niye toplam 35 Türk vatandaşımız Azeri 7 vatandaşımız Gürcü 7 vatandaş ve bir vatandaş toplam 50 kişinin getirileceği, muhtemelen yarın Türkiye'ye getirilmiş olur. Bunları niye hastaneye karantinaya alıyoruz. Benzer şekilde tekil olarak Çin'den gelen vatandaşlara niye bu uygulanmıyor diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonunu yoğun olduğu bir bölgeden toplu olarak gelen bir vatandaş kitlesi olduğu için böyle bir tedbirin alınması gerektiğini bilim kurulu karar verdi. Toplu aynı bölgeden enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden gelen ferdi olsaydı, gerektiğinde evde de yakın takibe alınabilirdi. Biz ilk günden itibaren olaya ciddi yaklaştık, ciddiyeti korumayı ihmal etmedik ve çok hassas davrandık. Bunun içinde yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı 70 oldu hiçbirinde korona virüs pozitif çıkmadı" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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