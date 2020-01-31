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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84 değer kazandı
 31 Ocak 2020 18:58
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.673,60 en düşük 118.255,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,46 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,84 artışla 304,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 kazançla 2.023,00 lira oldu. Geçen hafta 485,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 495,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,9850 liraya, avro da yüzde 0,84 artarak 6,6150 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,19, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,72 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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