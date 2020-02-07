1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma görevlilerinin harcırahına dair görüş revize edilmeli!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre görevlendirilen araştırma görevlilerinin harcırah ödemeleri hakkında 2013 yılında verdiği görüşü revize etmeli...
 07 Şubat 2020 10:07
Yazdır
Araştırma görevlilerinin harcırahına dair görüş revize edilmeli!

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atamaları yapılan araştırma görevlilerinin aynı kanunun 35 inci maddesine göre başka bir yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim için görevlendirilmeleri halinde sürekli görev yolluğu ödemeleri kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktaydı.

Bu işlemlere dayanak ise, eski adıyla Maliye Bakanlığının aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği 06 Mayıs 2013 tarihli görüşüydü. Söz konusu görüşte; kendisine görev verilen kişinin statüsü, unvanı ve mensubu bulunduğu kurum ne olursa olsun hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, diğer bir ifadeyle hangi kurum bu eğitim sürecinin sonunda anılan kişinin hizmetinden yararlanacak ise, 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre hak ettiği sürekli görev yolluğunun da o kurumca karşılanması gerektiği ifade edilmişti.

Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre görevlendirilen araştırma görevlilerinin hem gittiklerinde hem de geri döndüklerinde sürekli görev yollukları kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından ödenmiştir.

Ancak, 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 38 inci maddesi çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi atamalarının bütünüyle 50/d statüsüne dönüşmesi ve Yükseköğretim Kurulunun 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre eğitim gördükleri üniversitelere görevlendirilmelerine izin veren kararı sonrasında Bakanlık görüşünün revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Çünkü, bu durumda olan kişilerin eğitimlerini tamamlamaları halinde hizmetinden eski usulde olduğu gibi kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarının faydalanacağının garantisi yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bulunmamaktadır. Görevlendirilen kişilerin doktora eğitimini tamamlaması halinde kadro ile ilişiği kesilecek ve yetiştiği kuruma öğretim üyesi olarak atanma ihtimali garantisini de kimse veremeyecektir.

Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliği sağlamak ve olası Sayıştay denetimlerinde hatalı ödemelere/kişi borçlarına neden olunmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığının lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin harcırah ödemeleri hakkındaki görüşünü yeni gelişen düzenlemelere göre revize etmesinde fayda görülmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okullar açıldı, CTE müdürlerin hala mazeret atama sonuçlarını açıklamadı
05 Şubat 2020 14:05		 Cumhurbaşkanlığı 2020 yılına ait atama sayılarını ilan etmeli!
05 Şubat 2020 10:02
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
04 Şubat 2020 13:05		 Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor
03 Şubat 2020 16:00
Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok
03 Şubat 2020 11:58		 GYS'deki hatalı sorular için önemli düzenleme
03 Şubat 2020 09:00
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
03 Şubat 2020 00:04		 Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor
01 Şubat 2020 16:54
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
01 Şubat 2020 00:01		 Yunus Emre Yalçın anlatıyor; SEO gurubundan SEO klavuzu!
31 Ocak 2020 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - 'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor10:36 - Gagavuzya'ya 'Erdoğan Külliyesi' yapılacak10:28 - 'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar10:25 - 'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'10:22 - SGK, emekli olduktan sonra çalışan öğretmenden maaşını geri istedi10:12 - Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı10:08 - 750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor10:07 - Araştırma görevlilerinin harcırahına dair görüş revize edilmeli!10:06 - Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?10:05 - Çin kreselleşme yolunda
10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Adalet Bakanlığı'ndan Belçika Adalet Bakanlığı'na mektup09:57 - Balıkesir'deki FETÖ'nün adliye yapılanması adliyeye sevk edildi09:56 - Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir09:55 - 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı, bebeği çöpe attılar09:55 - Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı09:54 - İstanbul FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 20 gözaltı09:53 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Uçak faciasında 3 şüphe
AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan
7 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayaımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başım açık beni çıkarmayın 1
korkup yazamamaktan tik sahibi olmak 1
yalçın ne maç oluyor ama 1
sır 1
şifahen 1
supporters 2
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
Bir kadın ve erkek susuyorsa 5
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
haklı olduğu halde susan insan 4
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam