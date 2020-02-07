Araştırma görevlilerinin harcırahına dair görüş revize edilmeli!

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atamaları yapılan araştırma görevlilerinin aynı kanunun 35 inci maddesine göre başka bir yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim için görevlendirilmeleri halinde sürekli görev yolluğu ödemeleri kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktaydı.

Bu işlemlere dayanak ise, eski adıyla Maliye Bakanlığının aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği 06 Mayıs 2013 tarihli görüşüydü. Söz konusu görüşte; kendisine görev verilen kişinin statüsü, unvanı ve mensubu bulunduğu kurum ne olursa olsun hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, diğer bir ifadeyle hangi kurum bu eğitim sürecinin sonunda anılan kişinin hizmetinden yararlanacak ise, 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre hak ettiği sürekli görev yolluğunun da o kurumca karşılanması gerektiği ifade edilmişti.

Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre görevlendirilen araştırma görevlilerinin hem gittiklerinde hem de geri döndüklerinde sürekli görev yollukları kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından ödenmiştir.

Ancak, 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 38 inci maddesi çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi atamalarının bütünüyle 50/d statüsüne dönüşmesi ve Yükseköğretim Kurulunun 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre eğitim gördükleri üniversitelere görevlendirilmelerine izin veren kararı sonrasında Bakanlık görüşünün revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Çünkü, bu durumda olan kişilerin eğitimlerini tamamlamaları halinde hizmetinden eski usulde olduğu gibi kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarının faydalanacağının garantisi yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bulunmamaktadır. Görevlendirilen kişilerin doktora eğitimini tamamlaması halinde kadro ile ilişiği kesilecek ve yetiştiği kuruma öğretim üyesi olarak atanma ihtimali garantisini de kimse veremeyecektir.

Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliği sağlamak ve olası Sayıştay denetimlerinde hatalı ödemelere/kişi borçlarına neden olunmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığının lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin harcırah ödemeleri hakkındaki görüşünü yeni gelişen düzenlemelere göre revize etmesinde fayda görülmektedir.