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CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: (Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatili) Biz bu ülkenin gerçek gündeminin konuşulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz
 31 Ocak 2020 19:12
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CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'yi, eşit yurttaşların mutlu şekilde yaşadığı bir ülke yapmak adına uzun ve zor yollarının olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Özel, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, hedefi çağdaş uygarlık seviyesini yakalayıp geçmek olan, imkanlarını her zaman demokrasiyle kullanmış, eşitlik ve hakça paylaşım üzerine kurulu bir siyasi hareketin neferleri olduklarını belirtti.

Hükümetin iç ve dış siyasetteki politikalarını eleştiren Özel, "Bize düşen birlik ve beraberlik içinde, görev almış ve önümüzdeki dönemde görev alacak yöneticilerimizi, onlardan çok çalışarak desteklemektir. Kurulmuş ittifakımıza sahip çıkmaktır. Daha da güçlendirilmesine destek olmaktır." dedi.

Özel, yerel seçimlerde 11 büyükşehir belediyesini kazanan ruhla, ittifak siyasetinin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini dile getirerek, "Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracak büyük Türkiye ittifakını kurup, Atatürk'e 'İşte benim cumhurbaşkanım, işte benim cumhuriyetim' dedirtecek 29 Ekim 2023'ü yaşatmak hepimizin birinci görevidir. Hepimizin boynunun borcudur. Hepinize inanıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir heyecan, büyük bir motivasyon, mutluluk var." diye konuştu.

Hiçbir zaman karanlığın aydınlığı yenemeyeceğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Dogma bilime üstün gelemez, kötü söz iyi sözden güçlü olamaz. Kötüler iyileri asla yenemez. Hep yürüyüş ileridir. O ileri yürüyüş kaldığı yerden, Atatürk'ün gösterdiği gibi gelişmişleri yakalayıp daha iyisini yaparak devam edecek. Türkiye'yi, gerçek sosyal adaleti sağlayıp, cumhuriyete yakışır eşit yurttaşların mutlu şekilde yaşadığı ülke yapmak için uzun ve zor bir yolumuz, hedefimiz var."

Bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatilini hatırlatması üzerine Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediye başkanlarımız görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar. Biz, bu ülkenin gerçek gündeminin konuşulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül de katıldı.

Anadolu Ajansı
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