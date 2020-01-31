Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|31 Ocak 2020 19:17
|Yazdır
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam
31 Ocak 2020 22:04
|İBB açıkladı... 2 yıl önce durdurulan hat aktif hale getiriliyor
31 Ocak 2020 20:31
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
31 Ocak 2020 20:27
|Siirt'te keşfedildi... Son 10 yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında
31 Ocak 2020 20:15
|Müşterilerini 150 yıllık aletlerle tıraş ediyor
31 Ocak 2020 20:12
|İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi
31 Ocak 2020 20:07
|Bitlis'te yüzlerce araç yolda kaldı
31 Ocak 2020 19:28
|Demiryolu tüneli fay hattının üzerine yapılmış
31 Ocak 2020 17:17
|Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
31 Ocak 2020 16:17
|Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu
31 Ocak 2020 15:39