Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 2 işçinin cesedine ulaşıldı
|31 Ocak 2020 19:53
|Yazdır
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.
AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.
Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.
Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı.
Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.
Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:
"Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler."
Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin." dedi.Vali son durumu açıklayıp 'Allah bize akıl fikir versin' dedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
31 Ocak 2020 21:23
|Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu
31 Ocak 2020 20:51
|Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama
31 Ocak 2020 20:43
|MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor
31 Ocak 2020 20:29
|BDDK'dan 'altında yüksek kar dolandırıcılığı' açıklaması
31 Ocak 2020 18:56
|Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor
31 Ocak 2020 16:25
|Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizinden öldü
31 Ocak 2020 16:14
|Pompalı tüfek dosyasında Savcının oğluna zorla getirme emri
31 Ocak 2020 15:36
|Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
31 Ocak 2020 15:32
|Evlerin kapısının işaretlendiği olayla ilgili Başsavcılık'tan açıklama
31 Ocak 2020 15:02