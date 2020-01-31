İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'umuzda 2019 yılında 2016'ya oranla, turist sayısında yüzde 60,5 artışla 15 milyon sayısına ulaştık. 2023 hedefimiz olan 22 milyona adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2016 yılında 9 milyon 203 bin 987 turistin ziyaret ettiği İstanbul'a 2017 yılında 10 milyon 840 bin 595, 2018 yılında ise 13 milyon 432 bin 990 turist geldi.

Geçen yıl kente gelen turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 11 artışla 14 milyon 906 bin 663'e ulaştı. Türkiye'yi gelen her üç yabancı turistten biri İstanbul'u ziyaret etti.