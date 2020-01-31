Dışişlerinden 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin, Brexit'in ardından yeni dönemde her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık'ın 31 Ocak itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılacağı ve böylelikle Haziran 2016'da düzenlenen referandumla başlayan sürecin tamamlanacağı belirtildi.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla Avrupa'nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdüreceğinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumuyla oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan Birleşik Krallık'ın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye ile bu ülke arasındaki ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi iradenin mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz.

AB ile Birleşik Krallık arasında aksine bir düzenleme yapılmadıkça, 31 Aralık'a kadar sürecek "geçiş dönemi" boyunca, Birleşik Krallık ile ilişkilerimiz çıkış sürecinden etkilenmeden devam edecek, Birleşik Krallık, AB hukukuna tabi olmayı sürdürecektir. Bu dönem süresince, ilişkilerimizin ayrılma sürecinden etkilenecek tüm alanlarında Birleşik Krallık makamlarıyla gerekli çalışmalar hızla yapılacaktır."