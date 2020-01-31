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Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor

Bazı vatandaşların yedikten sonra rahatsızlanmalarının ardından 1 TL'ye kadar düşen ıspanağın fiyatı bugünlerde tavan yaptı. Malatya'da ıspanağın kilosu 3-4 TL'ye kadar yükseldi
 31 Ocak 2020 20:23
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Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor

Bazı vatandaşların yedikten sonra rahatsızlanmalarının ardından 1 TL'ye kadar düşen ıspanağın fiyatı bugünlerde tavan yaptı. Malatya'da ıspanağın kilosu 3-4 TL'ye kadar yükseldi.

Kış sofralarının vazgeçilmez sebzesi olan ıspanağın fiyatı bugünlerde cep yakıyor. Ispanak, Malatya meyve pazarında 3 ile 4 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, ıspanak fiyatların yükselmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ispanak fiyatları yağışlardan dolayı yükselişe geçti. Bu yükselişinin fazla sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü ürün bol hasat çok. Bu yüzden bir hafta içerisinde fiyat normal seviyesine döner. Fiyatın 1,5-2,5 TL arasına dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız, "Kışın yeşillik grubu daha ağırlıkta satılıyor. Ispanak da kış sebzesi olduğu için genelde vatandaşlarımız çok tüketiliyor. Demir vitamini olduğundan dolayı vatandaşlarımız tercih ediyorlar" dedi.

Yıldız, "Malatya sebze meyve halinde ıspanak fiyatı şu an 3 ile 4 TL arasında seyir ediyor. Yeşillik grubu soğuk havalarda daha çabuk bozulduğu için ıspanak fiyatları da zamanla düşer" şeklinde konuştu.

Malatya küçük sebze ve meyve halinde esnaf olan Yavuz Celal Kılıç ise "Kış mevsiminde ıspanakların fiyat uygun, kilosu ise 3-4 TL'den satılıyoruz" dedi.

Esnaf Murat Zincirkıran da, "Malatya küçük sebze ve meyve halinde ıspanak fiyatları bugünlerde pahalandı. İstanbul'daki zehirlenmeden dolayı fiyatlar düşmüştü. Şu anda ıspanak kilosunu 3,5 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücü kalmadı diyebilirim" ifadelerini kullandı. Zincirkıran, havanın soğuk olması nedeniyle ıspanak fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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