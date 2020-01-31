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Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 2

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, koronavirüs hakkında bilgilendirme raporu hazırladı. Raporda hastalığın klinik özelliklerine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi: "Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, oksuruk ve dispnedir (solunum guclugu). Daha ciddi olgularda; pnomoni (zaturre), agır akut solunum yolu enfeksiyonu, bobrek yetmezligi ve hatta olum gelişebilir. Agır seyirli olguların oranının ve fatalite (olduruculuk) hızının cok yuksek olmadıgı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Mevcut veriler hastalıkta olum oranının yüzde 2 civarında oldugunu gostermekle birlikte virusun genetik yapısında ortaya cıkabilecek degişikliklere baglı olarak bu bilgiler farklılaşabilir."
 31 Ocak 2020 21:50
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Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 2

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, koronavirüs hakkında bilgilendirme raporu hazırladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından açıklanan raporda, koronavirüsün insanlar, evcil ve yabani hayvanlarda (yarasa, deve, domuz, kedi, kopek, kemirgen ve kanatlılar) bulunabildiği belirtildi.

Koronavirüslerin dört türde sınıflandırıldığı, insan koronavirüslerinin ilk kez 1960'larda tanımlandığı aktarılan raporda, insanda enfeksiyon etkeni oldugu bilinen yedi koronavirus bulunduğu vurgulandı.

Cin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün insandan insana yayıldığına değinilen raporda, "Bugune dek gorulen 10 bine yakın vakanın buyuk cogunlugu ve vefat eden 200'den fazla vakanın tamamı Cin'de olmakla birlikte 20 farklı ulkede de 2019-nCoV (yeni koronavirüs) enfeksiyonu saptanmıştır. Şu ana kadar bildirilen olum vakalarının cogunlugunu ileri yaştaki bireyler oluşturmaktadır. Dunya Saglık Orgutu, hastalıgın ozellikle saglık altyapısı zayıf ulkelere yayılmasını engellemek amacıyla 30 Ocak 2020 tarihinde Uluslararası Acil Durum ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün insandan insana "damlacık" yoluyla bulaştığının görüldüğü, bulaşıcılık süresi ve virusun dış ortama dayanma suresinin net olarak bilinmediği kaydedildi.

- Hastalığın klinik özellikleri

Raporda hastalığın klinik özelliklerine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, oksuruk ve dispnedir (solunum guclugu). Daha ciddi olgularda; pnomoni (zaturre), agır akut solunum yolu enfeksiyonu, bobrek yetmezligi ve hatta olum gelişebilir. Agır seyirli olguların oranının ve fatalite (olduruculuk) hızının cok yuksek olmadıgı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Mevcut veriler hastalıkta olum oranının yüzde 2 civarında oldugunu gostermekle birlikte virusun genetik yapısında ortaya cıkabilecek degişikliklere baglı olarak bu bilgiler farklılaşabilir."

- Şupheli hastayla temas durumunda yapılması gerekenler

Virüsle temas durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"2019-nCoV enfeksiyonu şuphesi olan bir hastayla temas halindeki saglık calışanlarının, aile uyelerinin ve ziyaretcilerin sayısı sınırlanmalı; tum personel ve ziyaretciler de dahil olmak uzere hastanın odasına giren tum kişilerin kaydı tutulmalıdır. Hasta asemptomatik olana kadar (belirtiler ortadan kalkıncaya kadar) tum bu onlemlere uyulmalıdır. 2019-nCoV enfeksiyonu icin dogrulaması yapılmış veya degerlendirmesi devam eden bir kişi ile yakın temas etmiş olanlarda son temaslarından sonraki 14 gun boyunca gunde iki kez ateşlerini olcmeli, oksuruk, solunum sıkıntısı ile titreme, vucut agrıları, bogaz agrısı, baş agrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve burun akıntısı gibi diger erken semptomların olup olmadıgı takip edilmelidir."

- Korunma onlemleri

Şu anda 2019-nCoV enfeksiyonunu onleyecek bir aşı olmadığı aktarılan raporda, enfeksiyonu onlemenin en iyi yolunun bu viruse maruz kalmaktan kacınmak olduğu vurgulanarak, virusun yayılmasını onlemek icin uygulanacak genel onlemler şöyle sıralandı:

"Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır. El hijyenine cok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gozle gorulur kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır). Eller yıkanmadan gozlere, buruna ve agza dokunulmamalıdır. Solunum yolu hastalıgı belirtileri (oksuruk, hapşırık, nefes darlıgı gibi) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kacınılmalıdır. Oksururken ve hapşırırken agız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil cop kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa agız ve burun dirsegin on yuzuyle kapatılmalıdır. Sık kullanılan nesneler ve yuzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hasta kişilerin havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır."
Anadolu Ajansı
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