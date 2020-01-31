1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor
 31 Ocak 2020 21:00
Yazdır
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ulaştığı öğrenildi.

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, Elazığ'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı
31 Ocak 2020 21:58		 Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 2
31 Ocak 2020 21:50
Meteoroloji yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı
31 Ocak 2020 20:38		 Riskli binaya lazerle anında teşhis
31 Ocak 2020 19:35
Bakan Koca, Koronavirüs için hazırlanan izolasyon odalarını inceledi
31 Ocak 2020 18:43		 Vali son durumu açıklayıp 'Allah bize akıl fikir versin' dedi
31 Ocak 2020 16:11
'Çinli çocuk mevsimsel gribal enfeksiyon geçiriyor'
31 Ocak 2020 15:17		 Bakan Soylu: Bu akşam arayıp 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz
31 Ocak 2020 14:20
Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı
31 Ocak 2020 12:12		 Adak adanan türbe piramit mezar çıktı
31 Ocak 2020 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam iddiası21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı21:50 - Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 221:45 - Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki21:35 - Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan21:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu21:14 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi21:06 - Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz21:00 - Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da20:57 - GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
20:51 - Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu20:49 - FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock'ta20:43 - Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama20:38 - Meteoroloji yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı20:31 - İBB açıkladı... 2 yıl önce durdurulan hat aktif hale getiriliyor20:29 - MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor20:27 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı20:23 - Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020'nin ne kadar pis bir sene olması 2
Umut 1
Bütün kötülüklerin anası 2
kalp guruldaması 2
Yolcu otobüslerindeki tekli koltuklar 2
tavla 1
zamanla geçer 1
af yasasının çıkması 3
leyla 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam