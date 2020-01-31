Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz
|31 Ocak 2020 21:06
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Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Her iki kurum depremden sonra gösterilen birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyet vurgulandı.
Jandarma ve Polis Teşkilatı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yürekleri ısıttı. Polis Teşkilatı'nın gönderdiği tweet'te, "Depremzede vatandaşlarımız için ilk andan itibaren canla başla, fedakarca çalışan kardeş teşkilatımız Jandarma Genel Komutanlığımızın kahramanları, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız" ifadeleri yer aldı.
Bunun üzerine Jandarma, "Milletimizin emrinde, beraber görev yapmaktan onur duyduğumuz kardeş teşkilatımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı göstermiş olduğu çalışmalarla gurur duyduk. Birlikte daha güçlüyüz" paylaşımında bulundu.
Jandarma'nın bu paylaşımı ise Türk Polis Teşkilatı tarafından retweetlendi.
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