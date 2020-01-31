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Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan

Ordu Valiliği, Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasıyla ilgili, "İlk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.
 31 Ocak 2020 21:35
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Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan

Ordu Valiliği, Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasıyla ilgili, "İlk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nde, 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 15.00 sularında, BOTAŞ'a ait doğal gaz iletim hattında patlama meydana gelmiş, sonrasında boru hattında yangın çıkmıştır. Doğal gaz hattında meydana gelen patlama üzerine Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanmış, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumları emir ve talimatlandırmıştır. Görevli tüm kurumlar talimat doğrultusunda araç ve personel görevlendirmesi yapmıştır. Patlama ve yangın olayının ilk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. BOTAŞ'tan alınan bilgiye göre, bölgeye gelen gaz otomatik olarak sistemden kesilmiştir. Borudaki mevcut gaz kontrollü şekilde yanmaya devam etmektedir. İtfaiye tarafından çevrede soğutma işlemleri tamamlanmıştır. Meydana gelen patlama sonrasında bölgeye, itfaiye, emniyet, jandarma ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Çevre güvenliği alınmıştır. Yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı tespit edilmiştir. Ancak, patlamaya yakın bölgede bulunan boş bir binanın camları kırılmıştır. Yaşanan hadise sonrasında BOTAŞ yetkilileri bölgeye gelmiş olup, doğal gaz iletim hattının arızasının giderilmesinin 24 saat sürebileceğini bildirmişlerdir. Arızanın giderilmesi için Ankara ve Samsun'dan teknik ekipler yola çıkmıştır. Bu süre zarfında Fatsa ilçesine doğal gaz verilemeyecektir. Arıza giderildikten sonra Fatsa ilçesindeki kullanıcılara doğal gaz firması tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra doğal gaz arzı sağlanacaktır. Konu hakkında ilgili firma tarafından abonelerine ilk bilgilendirme yapılmıştır. Ancak, aciliyetinden dolayı Fatsa ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve özel bir hastanenin doğal gaz ihtiyacı taşıma sistem ile giderilecektir. Bu süreçte ısınma amaçlı kullanılacak elektrikli ısıtıcıların Fatsa şehir şebekesine yapacağı yüklenmeye karşı YEDAŞ tarafından mobil trafolar hazır bulundurulmaktadır. Ancak, elektrikli ısıtıcılara fazla yüklenilmesi sonucu bina tesisatları ve hatlarda arızalar meydana gelmesi muhtemel olduğundan elektrikli ısıtıcıların tedbirli ve kontrollü kullanılması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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