Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ponor Dağı'nda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı.
|31 Ocak 2020 21:58
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Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ponor Dağı'nda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı.
Tatvan-Hizan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki 1466 Rakımlı Ponor Dağı'nda yolun kapanması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tek şeritten yolu açmasıyla mahsur kalan vatandaşlar kaldıkları yerden kurtularak ilçeye doğru yola çıktı.
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