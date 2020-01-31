Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam iddiası
Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş., 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli'ne yüzde 56 oranında zam yaptığı iddia edildi.
|31 Ocak 2020 22:04
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Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli'ne % 56 oranında zam yaptığı iddia edildi.
YÜZDE 56 ZAM
Tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23.30, minibüsler içinse 34.90 TL'ydi.
Diğer taraftan, Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş.'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Firmanın sitesinde hala otomobil için 23,30 TL yazmaktadır.
Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş. internet sitesi için tıklayınız.
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