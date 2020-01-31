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Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de henüz tespit edilememesine rağmen iç piyasada maske satışlarını artırdı.
 31 Ocak 2020 22:38
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Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalem İş Güvenliği firmasının sahibi Furkan Başaran, "Türkiye'de maske stokları tükenmiş durumda. İmalatçılar şu an teslimatlar için 8 hafta sonrasına zaman veriyorlar. Pazar günü dahil 3 vardiya üretim yapılıyor. Yıllık Türkiye'de 150 milyon adet civarı cerrahi maske ve toz maskesi üretimi var. Şu an Çin'den yayılan koronavirüs sebebiyle yıllık üretimi tek seferde sipariş edenler var. Üreticilerin tamamı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Hangi maskenin koruyuculuk sağlandığı bilinmiyor

Virüsün nasıl bir virüs olduğunu bilmediklerinden dolayı hangi maskenin koruyuculuk sağlayacağını söyleyemediklerini vurgulayan Başaran, "Amerikan standardı olan n95 ve Avrupa standardı olan n149 tipi maskelerin koruduğu iddia ediliyor. Bazı kurumlar yurt dışına seyahat edeceklere n149 tipi maske kullanmayı tavsiye ediyorlar." ifadelerini kullandı. Tüketicilerin markası ve belgesi olan maskelerden almaları gerektiğini hatırlatan Başaran, şunları söyledi: "Yerli maskelerde fiyat 10-15 TL civarında. N95 standardına uygun ithal maskelerin fiyatı ise 25 TL'den 60 liraya kadar çıkıyor.

İthal maskeler ile yerli maskeler arasında bir fark yok. Sadece ithalde vergilendirmeden dolayı bir fiyat farkı çıkıyor. Belgelendirilmiş yerli maskeleri tüketiciler güvenle kullanabilirler. Yerli üretim Türkiye'de gayet iyi durumda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Maske satışlarının patlamasından dolayı biz maske tedarik etmek için fiyat sorduğumuzda normal fiyatın 2-3 katı fiyat söyleniyor. Çin'de medikalcilerin, eczanelerin ve bu maskenin satıldığı yerlerde çok uzun kuyrukların oluştuğunu biliyoruz."

"Türkiye'ye yayılırsa mağduriyet yaşanabilir"

Koronavirüsün Türkiye'de henüz görülmediğini belirten Başaran, "Şüpheli hastalarda yapılan tetkiklerde Sağlık Bakanlığı virüse rastlanmadığını açıkladı. Allah muhafaza ülkemize eğer yayılırsa şu an maske stokumuz yok. Bu yüzden çok ciddi sıkıntılar çekebiliriz. Karaborsa başlar ve vatandaşlarımız mağdur olabilir." şeklinde konuştu.

Başaran, tulum satışlarının da arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Koronavirüs şüphesi olan yerlerde müdahale eden görevliler tek kullanımlık tulumlar kullanıyorlar. Türkiye'de tulumların da stokları bitmiş durumda. Çin, bizden tulum talep ediyor. Bize gelen telefonlarda hep milyon adetlerden bahsediliyor. Bir milyon tulum var mı, iki milyon maske var mı, şeklinde siparişler alıyoruz." Serdaroğlu İş Güvenliği firması sahibi Serdar Serdaroğlu da fırsatçılığa karşı duracaklarını kaydederek, "Tüm fabrikalar ile ortak iletişim halindeyiz. Bizim elimizde 20 bin maske vardı bir hafta içinde 5 bin tane kaldı. Fiyatları yükseltmek istiyorlar fakat biz sabit tutmak istiyoruz. Bu noktada esnaflar olarak bu fırsatçılığa karşı duracağız.

Telefonlarımız susmuyor. Gece saat onda bile maske sormak için arayan var." açıklamasında bulundu. Koronavirüs için ffp3 tipi maskeler tavsiye edildiği için çok ciddi talep olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, ffp1, ffp2 tipi maskelerin CE sertifikalı olduğunu ve tüketicilerin güvenle kullanabileceklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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