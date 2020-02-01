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1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.
 01 Şubat 2020 00:02
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1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak.

- Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek.

(Elazığ/09.30/Malatya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak.

(Rize/10.30/12.45/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)
Anadolu Ajansı
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