1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
|01 Şubat 2020 00:02
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak.
- Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek.
(Elazığ/09.30/Malatya)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak.
(Rize/10.30/12.45/15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington/Tel Aviv/Kudüs)
4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Elazığ)
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