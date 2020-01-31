1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele

Bingöl M Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nde mahkumların 'kötü muamele' gördüğü iddiası üzerine mahkum yakınları, akşam saatlerinde cezaevi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
 31 Ocak 2020 23:41
Yazdır
Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele

Bingöl M Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nde mahkumların 'kötü muamele' gördüğü iddiası üzerine mahkum yakınları, akşam saatlerinde cezaevi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

'Müdür istifa', 'Bingöl burada müdür nerede?' sloganları atan mahkum yakınları, ıslık çalarak protestolarını sürdürdü.

Toplanan grup adına konuşan mahkum yakını Saddam Balat, "Cezaevi müdürü, cezaevinin yüzde 50'sini kendi himayesi altına almış. Burada tavuk çiftliği yapmış. Mahkumlara zulmediyorlar. Mahkumların izinlerini kesiyor, zinlere göndermiyor. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum, bu müdürün hakkından gelsin" iddiasında bulundu.

Başka bir mahkum yakını ise, "Sebepsiz yere bazı mahkumları açıkta kalması gerekirken kapalı cezaevine almışlar. Mahkum hastaneden rapor alıyor, rapor aldığı için de hücre cezası veriyorlar. Sebebi nedir? Suçu nedir? Müdür bey açıklasın" şeklindeki iddiada bulundu.

Protestonun ardından grup, olaysız şekilde cezaevi önünden ayrıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Protestodan sonra Bingöl Başsavcısı Fatih Çoban, yaptığı açıklamada; "Bingöl Cezaevinde mahkumların herhangi bir isyan girişimi söz konusu değildir. Bir kısım mahkum yakını cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için cezaevi önünde toplanmışlar, kısa bir süre slogan atmışlar ve Emniyet güçleri tarafından dağıtılmışlardır. Şu an itibariyle olumsuz bir durum yoktur" dedi.
Milli Gazete
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama
31 Ocak 2020 23:51		 İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
31 Ocak 2020 23:23
Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu
31 Ocak 2020 20:51		 Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama
31 Ocak 2020 20:43
MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor
31 Ocak 2020 20:29		 Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 2 işçinin cesedine ulaşıldı
31 Ocak 2020 19:53
BDDK'dan 'altında yüksek kar dolandırıcılığı' açıklaması
31 Ocak 2020 18:56		 Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor
31 Ocak 2020 16:25
Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizinden öldü
31 Ocak 2020 16:14		 Pompalı tüfek dosyasında Savcının oğluna zorla getirme emri
31 Ocak 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - 1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:39 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik00:34 - Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı00:02 - 1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?23:52 - Yüksekova'ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi23:51 - Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama23:43 - Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarına 'korona virüs' uyarısı23:41 - Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele
23:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu22:57 - Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı22:38 - Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor22:30 - İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam iddiası21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı21:50 - Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 221:45 - Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taşıttakas sistemi 1
negatif basınçlı oda 1
Ruminasyon 1
Ötüken 1
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 5
Güven 2
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
Şair evlenmesi 1
toprak kokusu 3
Umut 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam