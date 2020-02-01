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Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremine ilişkin "Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı. Halen depolarda boşalmayı bekleyen tırlar var." dedi.
 01 Şubat 2020 00:34
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Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremine ilişkin "Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı. Halen depolarda boşalmayı bekleyen tırlar var." dedi.

Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonlarının ortak canlı yayınına katılarak, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Soylu, depremden kısa bir süre sonra Elazığ'a geldiklerini, kurumlar arasında çok hızlı bir koordinasyon sağlandığını ve kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.

Öncesinde alınacak önlemin deprem sonrası 7 kata kadar maliyetinin arttığını gördüklerini belirten Soylu, deprem öncesi alınacak tedbirlerin önemine değindi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunun karşılandığını anlatan Soylu, "İlk kez insansız hava araçlarını bir depremde kullandık ve her tarafa görüntü aktardık. 2 bin 800 kurtarmacı, 5 binden fazla teknik personel, 2 bin 500 civarında da sağlık çalışanı geldi. Özellikle arkadaşlarımız çadır, battaniye, ısıtıcı, yatak ihtiyacı gibi her gereken temin edildi. Şu an beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ardından hasar tespitleri ve depremzedelerin taleplerini dinleyeceğiz. Psikolojik sosyal destek de aynı zamanda sahada veriliyor. Oyuncağından tüpüne kadar her türlü ihtiyaç malzemesi sevk ediliyor. Eksik illa vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin Elazığlıları bağrına bastığını ifade eden Soylu, "Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı. Halen depolarda boşalmayı bekleyen tırlar var. 40 binin üzerinde gıda kolisi buraya dağıtıldı, her gün 65 bin kumanya dağıtılıyor. Her gün 20 bin ton kömür dağıtıyoruz. Her mahalledeki çadırların güvenliği, ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

- "Büyük bir ihtiyacımız söz konusu değil"

Bağışların ilk günden bu yana hızlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Soylu, "Toplam 115 milyon civarındaki yardım AFAD ve Kızılay'a yapılan toplam yardımlardır. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Ciddi katkıları olanlar oldu, tek tek sayamıyorum tabi ki. Bu dakikadan sonra çok büyük bir ihtiyacımız söz konusu değil. Muhtarlarımız, 'gıda kolisi yeterli artık göndermeyin' diyor. 3 milyon insan sadece AFAD'a SMS attı yani sadece SMS bağışı 30 milyon oldu." şeklinde konuştu.

Soylu, Elazığ'da, 117 noktada şu an yemek dağıtımlarının gerçekleştirildiğini, isteyen her depremzede için konaklayacak yerin bulunduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içinin rahat olmasını istediklerini ifade etti.

Depremde daha az hasarlı binayla karşılaşacaklarını öngördüklerini ancak daha sonra depremdeki hasar tablosunu gördüklerini belirten Soylu, "Az hasarla karşılaşacağımızı öngörüyorduk beklenenin üstünde bir enkazla karşılaştık. Devletin buraya çok kaynak aktarmasını gerektirecek bir manzara var, önümüzü görmek için biraz daha netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Depremin ardından geçen bir haftalık sürede kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirten Kurum, yaklaşık bin personelle sahada hasar tespit çalışması yaptıklarını söyledi.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının 4 güne kadar bitirilmesinin planlandığını bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümle alakalı görüşmelere başladık. Yıkım ve enkaz kaldırma sürecini yürütüyoruz. Diğer bir çalışma grubumuz ise kalıcı konutlara ilişkin projelendirme ve yapım sürecini başlatmış durumda. Bugün itibarıyla Elazığlı vatandaşlarımızı bilgilendirecek olursak 18 bin 900 binada inceleme yaptık. Elazığ'ımızda 33 bin binamız var, bunun 3 bini kamu, 30 bin civarında da mesken diyeceğimiz konutlarımız var. Hasar tespitinde yüzde 60 seviyelerindeyiz. Hasar tespit çalışmalarının 4 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor."

Bakan Kurum, hasar tespit çalışması yaparak, vatandaşlara yeni konutlarının teslim edileceğini dile getirdi.

- Elazığ'da sosyal konut sayısının artırılacağı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteğiyle Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yaptıracaklarını ve bunun için 1 milyon kişinin başvurduğunu anımsatan Kurum, Elazığ'da da 1400 konut planlandığını ancak bu sayının arttırılacağını söyledi.

Kurum, "Yani 1400 sayısını artıracağız. Bu müjdeyi de buradan Elazığlı vatandaşlarımıza vermek isterim. 1400 sayısını 2 bin-2 bin 500 bakacağız. Çalışmalarımızı yürütüyoruz ama 1400'den fazla olacağı müjdesini verelim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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