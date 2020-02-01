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Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 01 Şubat 2020 00:37
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Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme suretiyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme suretiyle mahalli bilgi işlem ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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