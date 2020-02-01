1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|01 Şubat 2020 00:42
|Yazdır
1 Şubat 2020 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31026
ATAMA KARARLARI
Karar: 2020/52
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Burhan ERSOY atanmıştır.
31 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/51
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
31 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
31/1/2020 TARİHİ VE 2020/5İ SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
|SIRA NO
|AD SOYAD
|1.
|ABDULKADİR ALICI
|2.
|ABDULKADİR İLHAN
|3.
|ABDULLAH KOYUNCU
|4.
|ABDULSELAM KOYUNBAKAN
|5.
|ABDURRAHM AN GÜLER
|6.
|ABDURRAHMAN KASAP
|7.
|ABDURRAHM AN KILIÇ
|8.
|ABDURRAHMAN YÜCEL
|9.
|ADEM GÜLER
|10.
|ADEM KARAT AŞ
|11.
|AHMET EMRE PALAZ
|12.
|AHMET ERMAN KOYUNCU
|13.
|AHMET HAN
|14.
|AHMET İZZETTİN TEKİN
|15.
|AHMET NURİ EDİŞ
|16.
|AHMET PORTAKAL
|17.
|AHMET ŞAHİN
|18.
|AHMET ŞEN
|19.
|AKIN KARATAŞ
|20.
|ALAETTİNULA
|21.
|ALİ ÖZKİRAZ
|22.
|ALPER ÇAKIR
|23.
|ALPER POLAT
|24.
|ARDA ALTINTAŞ
|25.
|ARİF GÜNER
|26.
|ARMAĞAN ÖZLÜ
|27.
|ARZU ÖZDEMİR
|28.
|ATANUR YILMAZ
|29.
|AYHAN ÖZYURT
|30.
|AYKUT AKGÜN
|31.
|AYKUT AYDAR
|32.
|AYNUR GÜMÜŞ
|33.
|AYŞE KASAP
|34.
|AYTEKİN GÖKTEPE
|35.
|BAHAR GÖRGÜ
|36.
|BAYRAM DEĞİRMENCİ
|37.
|BERAT MUSTAFA YAVUZ
|38.
|BETÜL ŞEYDA DOĞRUSEVER
|39.
|BİLGEHAN MORGÜL
|40.
|BİRCAN ÇELEBİ CÖMERT
|41.
|BURAK ALATLI
|42.
|BURAK AYVAZ
|43.
|BURAK İNCESU
|44.
|BURAK YUMAK
|45.
|BURÇİN ŞENER KARAASLAN
|46.
|BURHAN ACAR
|47.
|BÜŞRA TÜRKOĞLU
|48.
|CAN GÜLDİKEN
|49.
|CANER GÜRBÜZ
|50.
|CANSU KIRAN
|51.
|CANSU KÜÇÜKARSLAN ÜNLÜ
|52.
|CANSU MERVE YALÇIN
|53.
|CAVİT ÜMİT ALAYBEYOĞLU
|54.
|CEMİL CİRİT
|55.
|CENGİZ YAYLACI
|56.
|CENGİZ YAZAR
|57.
|CENK KARATAŞ
|58.
|CENNET SÜLÜ
|59.
|CİHAD KARACAN
|60.
|CİHAN TÜRKER
|61.
|ÇAĞATAY ONURSAL
|62.
|ÇAĞRI SOYLU
|63.
|ÇELEBİ UFUK KARADAYI
|64.
|ÇİLEM DOĞAN
|65.
|DEMET ATEŞ DEMİR
|66.
|DENİZ ONAY
|67.
|DERYA DURAK
|68.
|DİLEK DERELİ GÜRKAN
|69.
|DİLEK MEHMETÇEOĞLU
|70.
|DOĞAN İLKAY BEKÇE
|71.
|DÖNDÜ ÖZTÜRK
|72.
|DÖNDÜ YILMAZ
|73.
|DURSUN ALİ ŞEKER
|74.
|EBRAR ÖZGÜN
|75.
|EBRU ALPARSLAN
|76.
|EBRU YÜCEL YERLİ
|77.
|EBUBEKİR ÇİRİŞOĞLU
|78.
|EBUBEKİR DEMİR
|79.
|EDA AVŞAR ÇALIŞIR
|80.
|EDA ÇALIŞKAN
|81.
|ELİF KURDAŞ
|82.
|ELİF ULUFER BAYKUŞ
|83.
|EMİRARSLAN
|84.
|EMRE KARAMAN
|85.
|ERAYARPAT
|86.
|ERCAN ASLAN
|87.
|ERHAN POLATDEMİR
|88.
|ERKAN EŞİT
|89.
|ERKAN GÜRDAL KAYA
|90.
|ESER BOZYEL
|91.
|ESMA AYSUN İLGAZ
|92.
|ESRA BATMACA
|93.
|ESRA YILMAZ KURT
|94.
|EYYÜP BALABAN
|95.
|EYYÜP BAYKARA
|96.
|FADİME YİĞİT
|97.
|FAHRETTİN AÇAR
|98.
|FAHRETTİN YILDIZ
|99.
|FAHRİ EŞMEBAŞI
|100.
|FATİH AŞIK
|101.
|FATİH ERALP
|102.
|FATİH GÖKÇEK
|103.
|FATİH KARABATAK
|104.
|FATİH KAYAN
|105.
|FATİH SAYAN
|106.
|FATİH TOKDEMİR
|107.
|FATİH UĞURLU
|108.
|FATMA KARA
|109.
|FATMA ÖNCELER
|110.
|FATMA ULU ŞAKAR
|111.
|FATMA YÜKSEL
|112.
|FEHMİ CAN ÇETİN
|113.
|FERDİ KURT
|114.
|FERHAT MUCUK
|115.
|FEVZİ EKREM BARDAKÇI
|116.
|FEYZA SAYE
|117.
|FİDAN TOKAY
|118.
|FURKAN AVCI
|119.
|GAMZE TOPAL
|120,
|GİZEM KILIÇ
|121.
|GÖKHAN AYHAN
|122.
|GÖKHAN MARAŞ
|123.
|GÖKHAN SERHAT KARAASLAN
|124.
|GÖKHAN SÜRSAVUR
|125.
|GÖKHANTEMEL
|126.
|GÖKHAN YANAŞOĞLU
|127.
|GÖKTUĞ ERDOĞAN
|128.
|GÖZDE DENİZ
|129.
|GÜNAY ÖZDOĞAN
|130.
|GÜNEŞ EKŞİLİ
|131.
|HAKAN ÇİFTÇİ
|132.
|HAKAN ERDEM
|133.
|HAKAN KAHRAMAN
|134.
|HAKAN KESTANE
|135.
|HAKAN ÖZDEMİR
|136.
|HALİL KURUCU
|137.
|HALİS AKSU
|138.
|HALİS FİDANOĞLU
|139.
|HAMZA ŞENTÜRK
|140.
|HARUN BAYAZIT
|141.
|HAŞAN AYDIN
|142.
|HAŞAN BAŞKANI
|143.
|HAŞAN SAYIN
|144.
|HAŞAN TUNÇ
|145.
|HATİCE YILDIZ
|146.
|HAZİM CAN DEMİRBAŞ
|147.
|HÜLYA DEMİR YILMAZ
|148.
|HÜSEYİN BİLGİN
|149.
|HÜSEYİN DİLER
|150.
|HÜSEYİN ULU
|151.
|İBRAHİM ARSLAN
|152.
|İBRAHİM BURAK KIZILSEKİLİ
|153.
|İBRAHİM DEMİRPARMAK
|154.
|İBRAHİM EREN ARSLAN
|155.
|İBRAHİM FATİHOĞLU
|156.
|İBRAHİM FINDIK
|157.
|İBRAHİM KORKMAZER
|158.
|İBRAHİM ŞEKER
|159.
|İLHAN BOZAN
|160.
|İLKNUR BOZDUMAN
|161.
|İLYAS OKUR
|162.
|İSMAİL DÖRTKAŞ
|163.
|İSMAİL GÜN
|164.
|İSMAİL KARAKURT
|165.
|İSMAİL MERT
|166.
|İSMAİL ÜNLÜ
|167.
|İSMET ARSLAN
|168.
|İSMET AYKURT
|169.
|KAAN KARAOĞLU
|170.
|KAAN SEVİM
|171.
|KADİR ALPER ESKİÇINAR
|172.
|KAZIM ŞEN
|173.
|KIYMET MELTEM KURTARAN
|174.
|KİBAR TAŞKIN
|175.
|KÜBRA DOĞAN
|176.
|LATİF SAKA
|177.
|LEYLA ÇELEBİ
|178.
|MAHİR GÜVERCİN
|179.
|MAHMUT PAÇAL
|180.
|MEDİNE ŞAHİN
|181.
|MEHMET ALTINKAYNAK
|182.
|MEHMET BİLGEN GÖKÇENAY
|183.
|MEHMET CİHAN
|184.
|MEHMET FATİH MERCANOĞLU
|185.
|MEHMET FATİH YILDIRIM
|186.
|MEHMET HALİS DOĞMUŞ
|187.
|MEHMET İBRAHİM MIHÇAKAR
|188.
|MEHMET İRŞAT KARAKEÇİLİ
|189.
|MEHMET KANDEMİR
|190.
|MEHMET ÖNER
|191.
|MEHMET SAMUR
|192.
|MEHMET SEKMAN
|193.
|MEHMET ŞAHİN
|194.
|MEHMET TIRAŞ
|195.
|MELİKE ÇEVİK
|196.
|MELİKE PARİS
|197.
|MELTEM ÖZTÜRK
|198.
|MERT GÜNEŞ
|199,
|MERVE ACAR
|200.
|MERVE BOĞAZ
|201.
|MERVE GÜNGÖR ÇALIŞKAN
|202.
|MERVE KÖSE SUBAŞI
|203.
|MERVE KÖSEDAĞ
|204.
|MERYEM İLBARS
|205.
|MESUT AKYILDIZ
|206.
|METİN TEKİN
|207.
|MİNE ŞİMŞEK
|208.
|MİRAÇ BURAK KUTLU
|209.
|MUAMMER YILMAZ
|210.
|MUHAMMED EMİN YILDIZ
|211.
|MUHAMMER SEMİZ
|212.
|MUHAMMET ÇALIK
|213.
|MUHAMMET DURNAGÖL
|214.
|MUHAMMET MUTLU
|215.
|MURAT AFŞİN
|216.
|MURAT DEMİR
|217.
|MURAT DURDURUR
|218.
|MURAT KARACAN
|219.
|MURAT ÖZER
|220.
|MURAT PEHLİVANOĞLU
|221.
|MURAT PINARBAŞI
|222.
|MURAT TAZEGÜL
|223.
|MURAT YILDIRIM
|224.
|MÜRŞİDE ÇAKAY BAĞATUR
|225.
|MUSA KALKAN
|226.
|MUSA ÜŞEN
|227.
|MUSTAFA ALAY
|228.
|MUSTAFA ÇOLAK
|229.
|MUSTAFA ERGİN
|230.
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|231.
|MUSTAFA PARMAKSIZ
|232.
|MUSTAFA SALİH FİDAN
|233.
|MUSTAFA EGE
|234.
|MUTLU KÖSE
|235.
|MUTİ 'ALİP doğruyol
|236.
|MÜCAHİDE KOÇAK ÇAKMAK
|237.
|NADİYE IŞIK
|238.
|NAGİHAN ODABAŞ YILMAZ
|239.
|NAZLI DÜNDAR
|240.
|NEDİM AYDEMİR
|241.
|NEDİM CAFER ALTUN
|242.
|NESLİHAN ALPASLAN KEÇECİ
|243.
|NEŞE VAROL
|244.
|NİHAL DAĞ
|245.
|NUMAN ANBARYAPAN
|246.
|NUR BİNGÖL
|247.
|NUR YILMAZ UÇAR
|248.
|NURETTİN ÖZKAN
|249.
|NURHAK POLAT
|250.
|NURTAÇ KOYUNLU
|251.
|ONUR ÇAĞLAR
|252.
|ORHAN DEĞİRMENCİ
|253.
|OSMAN GÖKSENİN MAVİ
|254.
|OSMAN SARI
|255.
|OSMAN TOPÇU
|256.
|ÖMER FURKAN ÖZTÜRK
|257.
|ÖMER KÜÇÜK
|258.
|ÖMER NURLU
|259.
|ÖMER SÖĞÜT
|260.
|ÖNDER SERVİ
|261.
|ÖYKÜ ÇOLAKOĞLU ÇEVİK
|262.
|ÖZGE YILDIRAN
|263.
|ÖZGÜR BAKIR
|264.
|ÖZLEM ARSLAN
|265.
|ÖZLEM İKİZ
|266.
|ÖZLEM UZUNOĞLU
|267.
|PINAR MERTOĞLU
|268.
|RAHMİ TÜRK
|269.
|RAMAZAN TAHA ÇAKIR
|270.
|REŞAT ASLAN
|271.
|RIDVAN ARSLAN
|272.
|RIDVAN ÖNDER
|273.
|RIZADEMİRBİLEK
|274.
|SAİD KARA
|275.
|SAMET BAYRAKTAR
|276.
|SAVAŞ DEMİRCİ
|277.
|SEFER USTA
|278.
|SELÇUK ÇAKIR
|279.
|SEMİH DUHAN KÜÇÜKSOY
|280.
|SEMRA ÇİNAR
|281.
|SEMRA KOYUNCU
|282.
|SERAT KOZAN
|283.
|SERBAY TEKİN
|284.
|SERCAN ÖZEL
|285.
|SERDAR ORAN
|286.
|SERDAR ULUSOY
|287.
|SERKAN ATMACA
|288.
|SERKAN SARI
|289.
|SERKAN TAŞDÖĞEN
|290.
|SERVET BELGE
|291.
|SEVCAN HABAT
|292.
|SEVİL AYDOĞAN
|293.
|SEVİL TARİ
|294.
|SEZEN YILDIRIM
|295.
|SIDDIK KOCABAY
|296.
|SİBEL YILDIRIM
|297.
|SİNAN KAYA
|298.
|SONER KAYRETLİ
|299.
|SONGÜL ASLAN
|300.
|SÜLEYMAN BÜYÜKBEKTAŞ
|301.
|SÜMEYRA TERZİ
|302.
|ŞAHİN ÖZBEK
|303.
|ŞAHİN TURAN
|304.
|ŞENER BOZKURT
|305.
|ŞEYMA GÖKÇE DURAN
|306.
|TAHİR ERDEM
|307.
|TAHSİN ONAT
|308.
|TALİP KAYA
|309.
|TANER TAŞ
|310.
|TARIK ÇELİK
|311.
|TARIK ŞAHİN
|312.
|TOLGA HAN BİRİNCİ
|313.
|TUĞBA TANIŞIK
|314.
|TUNAHAN ASLANTAŞ
|315.
|TURGUT ŞAFAK
|316.
|TÜLİN DOĞAN
|317.
|UĞUR GÜN
|318.
|UĞUR YALÇIN
|319.
|UMUT AKDOĞAN
|320.
|UMUT AYDIN KAYA
|321.
|UMUT YAŞAR
|322.
|UMUT YOLCU
|323.
|ÜNAL ÇARPICI
|324.
|VEDAT KARA
|325.
|VELİ ÇOLAK
|326.
|VELİ URAL
|327.
|VEYSEL METİN HAMAMCIOĞLU
|328.
|VEZURULLAH ARSLAN
|329.
|VOLKAN KIRTEKE
|330.
|VOLKAN ÖZTÜRK
|331.
|YALÇIN UZGUR
|332.
|YASİN ALPER AYDOĞAN
|333.
|YASİN BAŞOK
|334.
|YASİN KAYA
|335.
|YASİN OMAÇ
|336.
|YASİN YILDIZ
|337.
|YAVUZ ZAHMACIOĞLU
|338.
|YENER YÜCEL
|339.
|YUNUS BULUT
|340.
|YUNUS EMRE EREN
|341.
|YUNUS KARAYİĞİT
|342.
|YUNUS ŞAHİN
|343.
|YUSUF TONGAL
|344.
|YUSUF YILDIZ
|345.
|YÜCEL SUNA
|346.
|ZAFER YILDIRIM
|347.
|ZELİHA KARAASLAN
|348.
|ZÜBEYİR KAYA
|349.
|ZÜLEYHA ÇOKGEZİCİ
|350.
|ZÜLKÜF BÜRLÜKKARA
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