1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 01 Şubat 2020 00:42
Yazdır
1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31026

ATAMA KARARLARI

Karar: 2020/52

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Burhan ERSOY atanmıştır.

31 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/51

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

31 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/1/2020 TARİHİ VE 2020/5İ SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO AD SOYAD
1. ABDULKADİR ALICI
2. ABDULKADİR İLHAN
3. ABDULLAH KOYUNCU
4. ABDULSELAM KOYUNBAKAN
5. ABDURRAHM AN GÜLER
6. ABDURRAHMAN KASAP
7. ABDURRAHM AN KILIÇ
8. ABDURRAHMAN YÜCEL
9. ADEM GÜLER
10. ADEM KARAT AŞ
11. AHMET EMRE PALAZ
12. AHMET ERMAN KOYUNCU
13. AHMET HAN
14. AHMET İZZETTİN TEKİN
15. AHMET NURİ EDİŞ
16. AHMET PORTAKAL
17. AHMET ŞAHİN
18. AHMET ŞEN
19. AKIN KARATAŞ
20. ALAETTİNULA
21. ALİ ÖZKİRAZ
22. ALPER ÇAKIR
23. ALPER POLAT
24. ARDA ALTINTAŞ
25. ARİF GÜNER
26. ARMAĞAN ÖZLÜ
27. ARZU ÖZDEMİR
28. ATANUR YILMAZ
29. AYHAN ÖZYURT
30. AYKUT AKGÜN
31. AYKUT AYDAR
32. AYNUR GÜMÜŞ
33. AYŞE KASAP
34. AYTEKİN GÖKTEPE
35. BAHAR GÖRGÜ
36. BAYRAM DEĞİRMENCİ
37. BERAT MUSTAFA YAVUZ
38. BETÜL ŞEYDA DOĞRUSEVER
39. BİLGEHAN MORGÜL
40. BİRCAN ÇELEBİ CÖMERT
41. BURAK ALATLI
42. BURAK AYVAZ
43. BURAK İNCESU
44. BURAK YUMAK
45. BURÇİN ŞENER KARAASLAN
46. BURHAN ACAR
47. BÜŞRA TÜRKOĞLU
48. CAN GÜLDİKEN
49. CANER GÜRBÜZ
50. CANSU KIRAN
51. CANSU KÜÇÜKARSLAN ÜNLÜ
52. CANSU MERVE YALÇIN
53. CAVİT ÜMİT ALAYBEYOĞLU
54. CEMİL CİRİT
55. CENGİZ YAYLACI
56. CENGİZ YAZAR
57. CENK KARATAŞ
58. CENNET SÜLÜ
59. CİHAD KARACAN
60. CİHAN TÜRKER
61. ÇAĞATAY ONURSAL
62. ÇAĞRI SOYLU
63. ÇELEBİ UFUK KARADAYI
64. ÇİLEM DOĞAN
65. DEMET ATEŞ DEMİR
66. DENİZ ONAY
67. DERYA DURAK
68. DİLEK DERELİ GÜRKAN
69. DİLEK MEHMETÇEOĞLU
70. DOĞAN İLKAY BEKÇE
71. DÖNDÜ ÖZTÜRK
72. DÖNDÜ YILMAZ
73. DURSUN ALİ ŞEKER
74. EBRAR ÖZGÜN
75. EBRU ALPARSLAN
76. EBRU YÜCEL YERLİ
77. EBUBEKİR ÇİRİŞOĞLU
78. EBUBEKİR DEMİR
79. EDA AVŞAR ÇALIŞIR
80. EDA ÇALIŞKAN
81. ELİF KURDAŞ
82. ELİF ULUFER BAYKUŞ
83. EMİRARSLAN
84. EMRE KARAMAN
85. ERAYARPAT
86. ERCAN ASLAN
87. ERHAN POLATDEMİR
88. ERKAN EŞİT
89. ERKAN GÜRDAL KAYA
90. ESER BOZYEL
91. ESMA AYSUN İLGAZ
92. ESRA BATMACA
93. ESRA YILMAZ KURT
94. EYYÜP BALABAN
95. EYYÜP BAYKARA
96. FADİME YİĞİT
97. FAHRETTİN AÇAR
98. FAHRETTİN YILDIZ
99. FAHRİ EŞMEBAŞI
100. FATİH AŞIK
101. FATİH ERALP
102. FATİH GÖKÇEK
103. FATİH KARABATAK
104. FATİH KAYAN
105. FATİH SAYAN
106. FATİH TOKDEMİR
107. FATİH UĞURLU
108. FATMA KARA
109. FATMA ÖNCELER
110. FATMA ULU ŞAKAR
111. FATMA YÜKSEL
112. FEHMİ CAN ÇETİN
113. FERDİ KURT
114. FERHAT MUCUK
115. FEVZİ EKREM BARDAKÇI
116. FEYZA SAYE
117. FİDAN TOKAY
118. FURKAN AVCI
119. GAMZE TOPAL
120, GİZEM KILIÇ
121. GÖKHAN AYHAN
122. GÖKHAN MARAŞ
123. GÖKHAN SERHAT KARAASLAN
124. GÖKHAN SÜRSAVUR
125. GÖKHANTEMEL
126. GÖKHAN YANAŞOĞLU
127. GÖKTUĞ ERDOĞAN
128. GÖZDE DENİZ
129. GÜNAY ÖZDOĞAN
130. GÜNEŞ EKŞİLİ
131. HAKAN ÇİFTÇİ
132. HAKAN ERDEM
133. HAKAN KAHRAMAN
134. HAKAN KESTANE
135. HAKAN ÖZDEMİR
136. HALİL KURUCU
137. HALİS AKSU
138. HALİS FİDANOĞLU
139. HAMZA ŞENTÜRK
140. HARUN BAYAZIT
141. HAŞAN AYDIN
142. HAŞAN BAŞKANI
143. HAŞAN SAYIN
144. HAŞAN TUNÇ
145. HATİCE YILDIZ
146. HAZİM CAN DEMİRBAŞ
147. HÜLYA DEMİR YILMAZ
148. HÜSEYİN BİLGİN
149. HÜSEYİN DİLER
150. HÜSEYİN ULU
151. İBRAHİM ARSLAN
152. İBRAHİM BURAK KIZILSEKİLİ
153. İBRAHİM DEMİRPARMAK
154. İBRAHİM EREN ARSLAN
155. İBRAHİM FATİHOĞLU
156. İBRAHİM FINDIK
157. İBRAHİM KORKMAZER
158. İBRAHİM ŞEKER
159. İLHAN BOZAN
160. İLKNUR BOZDUMAN
161. İLYAS OKUR
162. İSMAİL DÖRTKAŞ
163. İSMAİL GÜN
164. İSMAİL KARAKURT
165. İSMAİL MERT
166. İSMAİL ÜNLÜ
167. İSMET ARSLAN
168. İSMET AYKURT
169. KAAN KARAOĞLU
170. KAAN SEVİM
171. KADİR ALPER ESKİÇINAR
172. KAZIM ŞEN
173. KIYMET MELTEM KURTARAN
174. KİBAR TAŞKIN
175. KÜBRA DOĞAN
176. LATİF SAKA
177. LEYLA ÇELEBİ
178. MAHİR GÜVERCİN
179. MAHMUT PAÇAL
180. MEDİNE ŞAHİN
181. MEHMET ALTINKAYNAK
182. MEHMET BİLGEN GÖKÇENAY
183. MEHMET CİHAN
184. MEHMET FATİH MERCANOĞLU
185. MEHMET FATİH YILDIRIM
186. MEHMET HALİS DOĞMUŞ
187. MEHMET İBRAHİM MIHÇAKAR
188. MEHMET İRŞAT KARAKEÇİLİ
189. MEHMET KANDEMİR
190. MEHMET ÖNER
191. MEHMET SAMUR
192. MEHMET SEKMAN
193. MEHMET ŞAHİN
194. MEHMET TIRAŞ
195. MELİKE ÇEVİK
196. MELİKE PARİS
197. MELTEM ÖZTÜRK
198. MERT GÜNEŞ
199, MERVE ACAR
200. MERVE BOĞAZ
201. MERVE GÜNGÖR ÇALIŞKAN
202. MERVE KÖSE SUBAŞI
203. MERVE KÖSEDAĞ
204. MERYEM İLBARS
205. MESUT AKYILDIZ
206. METİN TEKİN
207. MİNE ŞİMŞEK
208. MİRAÇ BURAK KUTLU
209. MUAMMER YILMAZ
210. MUHAMMED EMİN YILDIZ
211. MUHAMMER SEMİZ
212. MUHAMMET ÇALIK
213. MUHAMMET DURNAGÖL
214. MUHAMMET MUTLU
215. MURAT AFŞİN
216. MURAT DEMİR
217. MURAT DURDURUR
218. MURAT KARACAN
219. MURAT ÖZER
220. MURAT PEHLİVANOĞLU
221. MURAT PINARBAŞI
222. MURAT TAZEGÜL
223. MURAT YILDIRIM
224. MÜRŞİDE ÇAKAY BAĞATUR
225. MUSA KALKAN
226. MUSA ÜŞEN
227. MUSTAFA ALAY
228. MUSTAFA ÇOLAK
229. MUSTAFA ERGİN
230. MUSTAFA GÜNAYDIN
231. MUSTAFA PARMAKSIZ
232. MUSTAFA SALİH FİDAN
233. MUSTAFA EGE
234. MUTLU KÖSE
235. MUTİ 'ALİP doğruyol
236. MÜCAHİDE KOÇAK ÇAKMAK
237. NADİYE IŞIK
238. NAGİHAN ODABAŞ YILMAZ
239. NAZLI DÜNDAR
240. NEDİM AYDEMİR
241. NEDİM CAFER ALTUN
242. NESLİHAN ALPASLAN KEÇECİ
243. NEŞE VAROL
244. NİHAL DAĞ
245. NUMAN ANBARYAPAN
246. NUR BİNGÖL
247. NUR YILMAZ UÇAR
248. NURETTİN ÖZKAN
249. NURHAK POLAT
250. NURTAÇ KOYUNLU
251. ONUR ÇAĞLAR
252. ORHAN DEĞİRMENCİ
253. OSMAN GÖKSENİN MAVİ
254. OSMAN SARI
255. OSMAN TOPÇU
256. ÖMER FURKAN ÖZTÜRK
257. ÖMER KÜÇÜK
258. ÖMER NURLU
259. ÖMER SÖĞÜT
260. ÖNDER SERVİ
261. ÖYKÜ ÇOLAKOĞLU ÇEVİK
262. ÖZGE YILDIRAN
263. ÖZGÜR BAKIR
264. ÖZLEM ARSLAN
265. ÖZLEM İKİZ
266. ÖZLEM UZUNOĞLU
267. PINAR MERTOĞLU
268. RAHMİ TÜRK
269. RAMAZAN TAHA ÇAKIR
270. REŞAT ASLAN
271. RIDVAN ARSLAN
272. RIDVAN ÖNDER
273. RIZADEMİRBİLEK
274. SAİD KARA
275. SAMET BAYRAKTAR
276. SAVAŞ DEMİRCİ
277. SEFER USTA
278. SELÇUK ÇAKIR
279. SEMİH DUHAN KÜÇÜKSOY
280. SEMRA ÇİNAR
281. SEMRA KOYUNCU
282. SERAT KOZAN
283. SERBAY TEKİN
284. SERCAN ÖZEL
285. SERDAR ORAN
286. SERDAR ULUSOY
287. SERKAN ATMACA
288. SERKAN SARI
289. SERKAN TAŞDÖĞEN
290. SERVET BELGE
291. SEVCAN HABAT
292. SEVİL AYDOĞAN
293. SEVİL TARİ
294. SEZEN YILDIRIM
295. SIDDIK KOCABAY
296. SİBEL YILDIRIM
297. SİNAN KAYA
298. SONER KAYRETLİ
299. SONGÜL ASLAN
300. SÜLEYMAN BÜYÜKBEKTAŞ
301. SÜMEYRA TERZİ
302. ŞAHİN ÖZBEK
303. ŞAHİN TURAN
304. ŞENER BOZKURT
305. ŞEYMA GÖKÇE DURAN
306. TAHİR ERDEM
307. TAHSİN ONAT
308. TALİP KAYA
309. TANER TAŞ
310. TARIK ÇELİK
311. TARIK ŞAHİN
312. TOLGA HAN BİRİNCİ
313. TUĞBA TANIŞIK
314. TUNAHAN ASLANTAŞ
315. TURGUT ŞAFAK
316. TÜLİN DOĞAN
317. UĞUR GÜN
318. UĞUR YALÇIN
319. UMUT AKDOĞAN
320. UMUT AYDIN KAYA
321. UMUT YAŞAR
322. UMUT YOLCU
323. ÜNAL ÇARPICI
324. VEDAT KARA
325. VELİ ÇOLAK
326. VELİ URAL
327. VEYSEL METİN HAMAMCIOĞLU
328. VEZURULLAH ARSLAN
329. VOLKAN KIRTEKE
330. VOLKAN ÖZTÜRK
331. YALÇIN UZGUR
332. YASİN ALPER AYDOĞAN
333. YASİN BAŞOK
334. YASİN KAYA
335. YASİN OMAÇ
336. YASİN YILDIZ
337. YAVUZ ZAHMACIOĞLU
338. YENER YÜCEL
339. YUNUS BULUT
340. YUNUS EMRE EREN
341. YUNUS KARAYİĞİT
342. YUNUS ŞAHİN
343. YUSUF TONGAL
344. YUSUF YILDIZ
345. YÜCEL SUNA
346. ZAFER YILDIRIM
347. ZELİHA KARAASLAN
348. ZÜBEYİR KAYA
349. ZÜLEYHA ÇOKGEZİCİ
350. ZÜLKÜF BÜRLÜKKARA
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:39		 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:37
Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
01 Şubat 2020 00:34		 1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Şubat 2020 00:02
Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarına 'korona virüs' uyarısı
31 Ocak 2020 23:43		 Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
31 Ocak 2020 21:45
Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan
31 Ocak 2020 21:35		 Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz
31 Ocak 2020 21:06
CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması
31 Ocak 2020 19:12		 Erdoğan, Mahmud Abbas ile 'sözde barış projesini' konuştu
31 Ocak 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - 1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:39 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik00:34 - Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı00:02 - 1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?23:52 - Yüksekova'ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi23:51 - Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama23:43 - Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarına 'korona virüs' uyarısı23:41 - Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele
23:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu22:57 - Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı22:38 - Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor22:30 - İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam iddiası21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı21:50 - Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 221:45 - Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
1 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lassa virüsü 3
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 5
Açılamamak 1
aferin 2
taşıttakas sistemi 1
31.01.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
Bütün kötülüklerin anası 4
baş ağrısı ile uyanmak 2
2020'nin ne kadar pis bir sene olması 4
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 4
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam