Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. .
|01 Şubat 2020 04:13
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Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 02.32'de merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
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