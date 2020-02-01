Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı

25 BAŞLIKTA, TARIMDA OLANLAR İLE OLMASI GEREKENLER! Tarımın yükü kimin üstünde? Tarımda devlet özel sektöre verdiği imkan ve desteği kendi kullansa daha başarılı olabilir mi? Dünya tohumculuğundaki payımız nedir? Tohumculukta firma sayısının fazlalığını nasıl yorumlamalı? Konu tarım olunca bazı STK'ların varlığı tartışılmaz mı oluyor?