Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy'un ataması yapıldı.
|01 Şubat 2020 05:10
|Yazdır
26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan kararnameyle, Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yapan Adnan Ertem, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmıştı.
1 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy'un ataması yapıldı. Ersoy, Aralık ayından bu yana genel müdür vekili olarak görev yapıyordu
Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni Genel Müdürü olan Burhan Aksoy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili - Vakıf Gayr. Değ. AŞ Yön Kur. Üyesi görevini yapıyor.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
01 Şubat 2020 00:42
|25 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
25 Ocak 2020 05:23
|8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
08 Ocak 2020 03:10
|Çağatay Özdemir o göreve getirildi
03 Ocak 2020 09:25
|3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
03 Ocak 2020 03:48
|İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
27 Aralık 2019 07:47
|SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
26 Aralık 2019 10:00
|26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
26 Aralık 2019 04:27
|13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Aralık 2019 03:41
|Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
07 Aralık 2019 04:52