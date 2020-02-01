1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı

Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy'un ataması yapıldı.
 01 Şubat 2020 05:10
Yazdır
Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı

26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan kararnameyle, Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yapan Adnan Ertem, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmıştı.

1 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy'un ataması yapıldı. Ersoy, Aralık ayından bu yana genel müdür vekili olarak görev yapıyordu

Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni Genel Müdürü olan Burhan Aksoy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili - Vakıf Gayr. Değ. AŞ Yön Kur. Üyesi görevini yapıyor.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
01 Şubat 2020 00:42		 25 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
25 Ocak 2020 05:23
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
08 Ocak 2020 03:10		 Çağatay Özdemir o göreve getirildi
03 Ocak 2020 09:25
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
03 Ocak 2020 03:48		 İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
27 Aralık 2019 07:47
SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
26 Aralık 2019 10:00		 26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
26 Aralık 2019 04:27
13 Aralık 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Aralık 2019 03:41		 Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
07 Aralık 2019 04:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:10 - Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı04:13 - Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:42 - 350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı00:39 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik00:34 - Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı00:02 - 1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?23:52 - Yüksekova'ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi23:51 - Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama
23:43 - Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat uyarısı23:41 - Bingöl'de cezaevinde mahkumlar isyanda: Gerekçe kötü muamele23:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu22:57 - Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı22:38 - Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor22:30 - İstanbul'da Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam iddiası21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın 6
steven n'zonzi 2
zamanla geçer 1
Sözün bittiği yer 1
med-czr'in geri dönmesi 1
utmak 3
negatif basınçlı oda 1
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 5
Alkolün olumsuz etkileri 11
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam