Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler
|01 Şubat 2020 06:41
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"
Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.
ÇİN'DEKİ 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'de vekillerle gündem toplantıları başlıyor
01 Şubat 2020 07:45
|Deprem vergileriyle yapılan hizmetler
01 Şubat 2020 06:51
|Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
01 Şubat 2020 00:34
|1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Şubat 2020 00:02
|Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat uyarısı
31 Ocak 2020 23:43
|Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
31 Ocak 2020 21:45
|Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan
31 Ocak 2020 21:35
|Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz
31 Ocak 2020 21:06
|CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması
31 Ocak 2020 19:12
|Erdoğan, Mahmud Abbas ile 'sözde barış projesini' konuştu
31 Ocak 2020 18:05