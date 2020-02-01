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Deprem vergileriyle yapılan hizmetler

Deprem vergileriyle İstanbul'da okullar, hastaneler, kamu kurumları ve yurtlar elden geçirildi. CHP'nin sürdürdüğü kirli kampanyanın aksine o paralarla ödüllü projeler inşa edildi. İşte, gelen vergilerden daha fazlasının bile harcandığı o eserlerden bazıları.
 01 Şubat 2020 06:51
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Deprem vergileriyle yapılan hizmetler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP yöneticileri 'deprem vergisi' üzerinden kirli bir algı yönetimine soyundu ancak rakamlar, o vergilerle sadece İstanbul'da 654 okulun güçlendirildiğini, pek çok hastane ve öğrenci yurdunun da yenilendiğini ortaya koyuyor. İstanbul Valiliği'nin muhtemel İstanbul depremine karşı 2006 ile 2019 yılları arasında binden fazla kurumda güçlendirme ya da yenileme çalışması yaptığına ilişkin verilere Yeni Şafak ulaştı.

PEŞPEŞE ÖDÜLLÜ PROJELER

İstanbul Valiliği, 13 yıl içerisinde okul, hastane ve idari yapıların da içinde bulunduğu binden fazla kurumda çalışma yürüttü. Üsküdar'da 38, Fatih'de 36, Pendik'de 35, Kadıköy'de 33, Ataşehir'de 27, Bağcılar'da 25 ve Bahçelievler'de 22 olmak üzere İstanbul genelinde 654 okulda deprem güçlendirmesi yapıldı. Kağıthane'de 20, Küçükçekmece'de 15, Eyüp'te 14 ve Gaziosmanpaşa'da 14 okul ise yeniden inşa edildi. En dikkat çeken yenileme çalışması ise Bahçelievler'de bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nda yapıldı. 39 derslikli okul güneş enerjisiyle elektrik üreten ilk devlet okulu unvanına sahip oldu. Üsküdar'daki Sultantepe Ortaokulu ise Arkitera Ödülü'ne layık görüldü.

DEV HASTANELER YAPILDI

İstanbul'daki hastanelerden 11'i de depreme karşı güçlendirildi. Leed Gold serti?kalı ve yeşil bina teknolojisine sahip Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yılda 1,5 milyon kişiyi tedavi eden Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi dev sağlık kurumları inşa edildi. Hastanenin yanı sıra 64 sağlık merkezi elden geçirildi, 4 sağlık merkezi ise yeniden yapıldı. İstanbul Valiliği idari yapılarda da güçlendirme ve yenileme çalışması yürüttü. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun da yer aldığı 27 idari bina güçlendirildi. Üsküdar Çevik Kuvvet Hizmet Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 6 idari bina ise yeniden yapıldı.

Fatih Özer
Yeni Şafak
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