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Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı

Koronavirüs salgını e-ihracatta Türk ürünlerine talebi 5 kat artırdı.
 01 Şubat 2020 07:16
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Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Yurt dışı müşterilerin 'Çin'den gönderilir' yazan ürünlere talepleri azalınca 'Türkiye'den gönderilir' yazan ürünlere olan taleplerinde 5 kat artış yaşandığını gözlemliyoruz" dedi.

TEMKİNLİ YAKLAŞIYORLAR

Uzmanların, Çin'deki koronavirüsünün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığını belirtse de sosyal medyada yapılan paylaşımlardan dolayı tüketicilerin Çin'den gelen kargolara temkinli yaklaştığını ifade eden Ekmekçi, "Virüsün oradan buraya gelme riskinden önce, Çin'deki karantina ve iç durumlardan kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanacak aksaklıkların bizi olumsuz etkilemesi daha olası gözüküyor" diye konuştu.

1 MİLYONU AŞKIN MASKE İHRAÇ ETTİ

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan korona virüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan bir firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "Bu virüs baş gösterdiğinden beri Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihracatımız gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Durak, "Dünyanın en büyük marketi Walmart bizimle randevu talebinde bulundu" bilgisini paylaştı.

200 milyon maske siparişi

Çinli yetkililerin son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi. Ak-Yel Medikal'in ortaklarından Fatih Arpacı, "Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin'den bir seferde 200 milyon maske istediler" dedi. Arpacı, Çin dışında İtalya, Hollanda, Fransa, Polonya, Almanya gibi ülkelerden talepler geldiğini aktarırken, siparişe yetişmek için 24 saat çalıştıklarını söyledi.


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