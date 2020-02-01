1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı. Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
 01 Şubat 2020 07:30
Yazdır
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.

Hız ihlali yaptı

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP'li Belediye Başkanı da araçtaydı

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ombudsman istedi MEB taslak hazırladı
31 Ocak 2020 19:41		 Bakan Koca'dan 'Koronavirüs görülen yerlere seyahat' uyarısı
31 Ocak 2020 18:32
Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
31 Ocak 2020 17:14		 Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok
31 Ocak 2020 16:47
İstanbul İl Seçim Kurulu yemin ederek görevine başladı
31 Ocak 2020 16:00		 Deprem bölgesinde ocak faturalarına faizsiz erteleme
31 Ocak 2020 15:20
Bina yüksekliklerinde serbestlik olmayacak
31 Ocak 2020 14:27		 6 yaşındaki Çinli çocukta virüs çıktı iddiasına açıklama
31 Ocak 2020 13:31
RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek
31 Ocak 2020 13:07		 Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
31 Ocak 2020 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Katil virüse karşı 4 S formülü07:45 - AK Parti'de vekillerle gündem toplantıları başlıyor07:30 - Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı07:25 - İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi07:16 - Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı07:11 - Virüsü tespit eden test geliştirildi06:51 - Deprem vergileriyle yapılan hizmetler06:41 - Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler06:31 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı
05:29 - 864 yıl önce yapılan cami, Elazığ depreminden etkilenmedi05:10 - Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı04:13 - Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı00:42 - 350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı00:39 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik00:34 - Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler
864 yıl önce yapılan cami, Elazığ depreminden etkilenmedi
İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazmak 2
Ötüken 1
şehirlerin meczupları 3
Açılamamak 1
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 4
ikilemde kalmak 3
kendini tanıtmak 1
aferin 2
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 4
leyla 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam