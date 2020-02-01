Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
|01 Şubat 2020 07:30
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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.
Hız ihlali yaptı
Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.
Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi
Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
CHP'li Belediye Başkanı da araçtaydı
Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
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