Virüsü tespit eden test geliştirildi
|01 Şubat 2020 07:11
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Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar koronavirüsü 8-15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) dünya genelinde acil durum ilan ettiği koronavirüs için, Çinli uzmanlar yeni bir test geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinin yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-15 dakika arasında tespit edebiliyor. Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi. Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı.
PEKİN İHA
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