1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü tespit eden test geliştirildi

Virüsü tespit eden test geliştirildi
 01 Şubat 2020 07:11
Yazdır
Virüsü tespit eden test geliştirildi

Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar koronavirüsü 8-15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) dünya genelinde acil durum ilan ettiği koronavirüs için, Çinli uzmanlar yeni bir test geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinin yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-15 dakika arasında tespit edebiliyor. Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi. Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı.

PEKİN İHA


Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı
31 Ocak 2020 12:18		 Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı hızla artıyor
31 Ocak 2020 09:53
Coronavirüs Bilim Kurulu toplandı
31 Ocak 2020 08:56		 Korona virüsü Sars'ı geçti
30 Ocak 2020 07:55
Aksaray'dan beklenen haber: 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi
29 Ocak 2020 09:01		 Virüs tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 Türk var
29 Ocak 2020 08:15
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
29 Ocak 2020 08:11		 Türk bilim insanları H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit eden taşınabilir cihaz geliştirdi
28 Ocak 2020 12:11
Çevre baskısına dayanamadı, 6 ayda 52 kilo verdi
28 Ocak 2020 11:57		 Aksaray'da hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi sürüyor
28 Ocak 2020 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Katil virüse karşı 4 S formülü07:45 - AK Parti'de vekillerle gündem toplantıları başlıyor07:30 - Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı07:25 - İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi07:16 - Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı07:11 - Virüsü tespit eden test geliştirildi06:51 - Deprem vergileriyle yapılan hizmetler06:41 - Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler06:31 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı
05:29 - 864 yıl önce yapılan cami, Elazığ depreminden etkilenmedi05:10 - Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı04:13 - Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı00:42 - 350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı00:39 - Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik00:34 - Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
350 vergi müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı
Vakıflar Genel Müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler
864 yıl önce yapılan cami, Elazığ depreminden etkilenmedi
İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zamanla geçer 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 10
utmak 3
şu an çalan şarkı 2
ısrarcı tavır 1
kulak ardı etmek 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 3
Lassa virüsü 3
kendini tanıtmak 1
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam