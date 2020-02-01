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İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi

İkinci el araç alım-satımlarında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan çalışmayla noterlerde güvenli ödeme sistemi kullanıma sunuldu
 01 Şubat 2020 07:25
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İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi

Özellikle ikinci el araç alım-satımlarında dolandırıcılığı önlemek için vatandaşlar artık güvenli ödeme sistemini kullanabilecek. Sistemle, önce tarafların parası emanet hesabına alınacak. Noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, paranın ilgili kişiye güvenli bir şekilde aktarılması sağlanacak. Böylelikle dolandırıcılık olaylarının önüne geçilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Vatandaşlar ayrıca, noter ücretleri ile harç ve vergileri, kredi kartı veya banka kartlarından ödeme yapabilecek. Bu sayede noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri de artırılmış oldu. Noterlerde, vatandaşların kredi veya banka kartıyla ödeme yapabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlandı ve POS cihazı gibi ekipmanlar da dağıtıldı.

600 BİN İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl nisan ayında faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasında, cumartesi ve pazar günleri toplamda 598 bin 572 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem ise 382 bin 700 ile ikinci el araç satışı ile 81 bin 643 ile vekaletname işlemi oldu.

Ebru Karatosun

Türkiye
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