AK Parti'de vekillerle gündem toplantıları başlıyor
|01 Şubat 2020 07:45
|Yazdır
AK Parti, kamuoyunda tartışma konusu olan başlıklarla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla seri toplantılar yapma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin önceki gün yapılan Grup Yönetim Kurulu toplantısında, başta Libya ve Kanal İstanbul olmak üzere son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan başlıklarla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesi ve söylem birliği sağlanması gündeme geldi. Sadece bu iki konuyla ilgili değil, zaman zaman gündeme gelen başlıklar konusunda milletvekillerinin eksik bilgi ile konuşmaması, hükümet ve parti yönetimi ile ortak söylem geliştirilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Bu kapsamda, kamuoyunda tartışılan konularla ilgili belli aralıklarla milletvekillerini bilgilendirme toplantıları yapılmasını kararlaştırıldı. Grup yönetiminde yapılan değerlendirmede, ilk toplantının 5 Şubat'ta Libya konusunda yapılması kararına varıldı.
GÖRÜŞLERİ ALINACAK
Meclis'te veya Genel Merkezde yapılacak toplantılara, konularına göre ilgili bakan veya bakan yardımcıları, parti yöneticileri ve Meclis grup yöneticileri katılacak. Milletvekillerine partinin ve hükümetin toplantı gündemindeki konu ile ilgili politikaları, söylemleri anlatılacak. Ayrıca milletvekillerinin görüş ve önerileri alınacak. Kamuoyundaki algının yönetilmesi, milletvekillerinin gündemdeki konularla ilgili olarak sahada karşılaştıkları tepki ve şikayetler dinlenecek.
İKİNCİSİ KANAL İSTANBUL
AK Parti'nin gündem toplantılarının ikinci başlığı ise Kanal İstanbul olacak. Bu konuda, kamuoyunda yapılan tartışmalar, sahadaki yansımaları, vatandaş desteği, gelecek sorulara verilecek cevaplar konusunda milletvekilleri bilgilendirilecek.
Yücel Kayaoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deprem vergileriyle yapılan hizmetler
01 Şubat 2020 06:51
|Koca Yusuf Wuhan'da tahliyelere başladı, ilk görüntüler
01 Şubat 2020 06:41
|Soylu: Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı
01 Şubat 2020 00:34
|1 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Şubat 2020 00:02
|Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat uyarısı
31 Ocak 2020 23:43
|Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
31 Ocak 2020 21:45
|Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan
31 Ocak 2020 21:35
|Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz
31 Ocak 2020 21:06
|CHP'li Özel'den 'İmamoğlu'nun Erzurum tatili' açıklaması
31 Ocak 2020 19:12
|Erdoğan, Mahmud Abbas ile 'sözde barış projesini' konuştu
31 Ocak 2020 18:05