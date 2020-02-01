AK Parti'de vekillerle gündem toplantıları başlıyor

AK Parti, kamuoyunda tartışma konusu olan başlıklarla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla seri toplantılar yapma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin önceki gün yapılan Grup Yönetim Kurulu toplantısında, başta Libya ve Kanal İstanbul olmak üzere son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan başlıklarla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesi ve söylem birliği sağlanması gündeme geldi. Sadece bu iki konuyla ilgili değil, zaman zaman gündeme gelen başlıklar konusunda milletvekillerinin eksik bilgi ile konuşmaması, hükümet ve parti yönetimi ile ortak söylem geliştirilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Bu kapsamda, kamuoyunda tartışılan konularla ilgili belli aralıklarla milletvekillerini bilgilendirme toplantıları yapılmasını kararlaştırıldı. Grup yönetiminde yapılan değerlendirmede, ilk toplantının 5 Şubat'ta Libya konusunda yapılması kararına varıldı.

GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Meclis'te veya Genel Merkezde yapılacak toplantılara, konularına göre ilgili bakan veya bakan yardımcıları, parti yöneticileri ve Meclis grup yöneticileri katılacak. Milletvekillerine partinin ve hükümetin toplantı gündemindeki konu ile ilgili politikaları, söylemleri anlatılacak. Ayrıca milletvekillerinin görüş ve önerileri alınacak. Kamuoyundaki algının yönetilmesi, milletvekillerinin gündemdeki konularla ilgili olarak sahada karşılaştıkları tepki ve şikayetler dinlenecek.

İKİNCİSİ KANAL İSTANBUL

AK Parti'nin gündem toplantılarının ikinci başlığı ise Kanal İstanbul olacak. Bu konuda, kamuoyunda yapılan tartışmalar, sahadaki yansımaları, vatandaş desteği, gelecek sorulara verilecek cevaplar konusunda milletvekilleri bilgilendirilecek.

Yücel Kayaoğlu