Bursa Büyükşehir'den altın işlemeli ibrik açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması:

KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın yayın organlarında yayınlanan 'AK Parti'li Belediyeden Altın İşlemeli Hediyeler" başlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hediye olarak dağıtmak amacıyla 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hediyelik 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ve bu şekilde israfa yol açtığı şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır ve konu kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Öncelikle haberde sözü edilen hediyelik eşyalar, 2018 yılında 'Temsil, Ağırlama ve Tanıtım Organizasyonları İle Kent Anı Objelerinin Tedariki Hizmet İşi' ihalesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Kültür A.Ş. tarafından tedarik edilmiştir.

Bahsi geçen ürünler geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Bursa Kültür A.Ş.'ye ait Cam Seramik İşleme atölyesinde imal edilmektedir. İstihdama da katkı sağlanan bu atölyede objeler, Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan geleneksel motiflerin, süsleme sanatlarında da kullanılan dekor boyasına az miktarda eklenen altın rengi yaldızın cam üzerine işlenmesiyle üretilmektedir.

Yine haberde bahsi geçen ipek şal, ipek dokuma halı ve ipek kravatlar ise 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesi kapsamında Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'mizde üretilmektedir. Proje kapsamında, Bursa'da 1789 yılında kurulan ve Osmanlı'nın ilk ipek fabrikası olan Muradiye İpek Fabrikası, yeniden işler hale getirilmiş, ayrıca ilçelerde de kurulan 16 dokuma atölyesi ile birlikte toplamda 600'e yakın dezavantajlı kadına istihdam sağlanmıştır. Atölyelerimizde Bursa'nın sembolü kozadan elde edilen ipek iplikleriyle dokunan halılar ise Amerika, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Katar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından alıcı bulmuş ve kadın istihdamını destekleyen bu proje sayesinde dezavantajlı kadınlara 1,5 milyon TL'lik gelir sağlanmıştır.

Son günlerde alışıldığı üzere bir kısım medya tarafından Bursa Büyükşehir Belediyemiz aleyhinde yapılan kara propaganda çalışmaları, konu hakkında bilgi sahibi olmayan kamuoyunu yanıltmak amacı taşımaktadır. Yapılan yalan haber ve ithamlarla yalnızca Bursa kültürü ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak için büyük bir gayret gösteren belediyemize değil aynı zamanda belediyemiz tarafından açılan kurslarda eğitim gören, tezgahları başında halı dokuyan, bu hediyelik eşyaların oluşması için el emeği göz nuru ile alın teri döken binlerce kursiyer ve çalışanımızın emeğine büyük bir saygısızlık ve vicdansızlık yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI