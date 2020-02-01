Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu
|01 Şubat 2020 08:39
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MERHUM sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm: Ahmet"in 7 Şubat'ta vizyona girmesi planlanıyordu. Eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, geçtiğimiz günlerde "İki Gözüm: Ahmet" filmini çeken X Yapım şirketine dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Gülten Kaya ve kızları, "kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesini" ve "filmin yayınlanmasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasını" talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla "İki Gözüm: Ahmet"in ve filme ilişkin her türlü görüntü ve içeriğin sinemalarda, kitle iletişim araçlarında, internette, televizyon kanallarında yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi.
Ahmet Kaya filmi durduruldu
Hürriyet'ten Özge
Eğrikar'ın haberine göre Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop'un yönetmenliğinde
çekilen 'İki Gözüm: Ahmet' filminde Özgür Tüzer ve Aleyna Solaker başrol oynadı.
Ahmet Kaya filmi durduruldu
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin vizyona girmemesi için iki kızıyla beraber mahkemeye başvurdu.
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