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Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu

Ahmet Kaya'nın eşi ve kızları, sanatçının hayatını konu alan 'İki Gözüm: Ahmet' filminin gösteriminin durdurulması için dava açtı. Talebi kabul eden mahkeme, 7 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen filmin gösteriminin durdurulmasına karar verdi.
 01 Şubat 2020 08:39
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Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu

MERHUM sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm: Ahmet"in 7 Şubat'ta vizyona girmesi planlanıyordu. Eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, geçtiğimiz günlerde "İki Gözüm: Ahmet" filmini çeken X Yapım şirketine dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Gülten Kaya ve kızları, "kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesini" ve "filmin yayınlanmasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasını" talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla "İki Gözüm: Ahmet"in ve filme ilişkin her türlü görüntü ve içeriğin sinemalarda, kitle iletişim araçlarında, internette, televizyon kanallarında yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi.

Ahmet Kaya filmi durduruldu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop'un yönetmenliğinde çekilen 'İki Gözüm: Ahmet' filminde Özgür Tüzer ve Aleyna Solaker başrol oynadı.
Ahmet Kaya filmi durduruldu

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin vizyona girmemesi için iki kızıyla beraber mahkemeye başvurdu.


Ahmet Kaya'nın filminin gösterimi durduruldu (Fragman)
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