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Deprem konutları Nisanda teslim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ'daki depremzedeleri evlerine kavuşturmak için harekete geçti. İlk etapta 400 rezerv konut vatandaşa sunulacak. Zemin artı 4 kat olarak inşa edilen proje, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor
 01 Şubat 2020 09:00
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Deprem konutları Nisanda teslim

Elazığ'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzelere ev üretmek için harekete geçti. Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım sürecini de başlattıklarını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk etapta TOKİ'nin 400 rezerv konutunu depremzelere tahsis edeceğini açıklamıştı. Bizmişen Aşağı Holpenk ve Cumhuriyet mahallelerinde hayata geçirilen evlere SABAH girdi. Bakan Kurum'la birlikte gezdiğimiz projeyle ilgili tüm merak edilenleri öğrendik. Nisan ayında teslim edilecek konutlar 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor. Zemin artı 4 kat inşa edilen projede, 3+1 tipindeki daireler 137, 2+1'ler ise 105 metrekare büyüklüğünde.

KAYBEDECEK 1 SAATIMİZ YOK

Enkaz altında hayatını kaybedenlerin yakınlarına Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerindeki hazır konutların verileceğini dile getiren Kurum, "Bu projede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına öncelik vereceğiz. Kalan konutlarımızı da yine proje dahilindeki vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, bu konutlardan hızlı bir şekilde verip bu bölgede oturmalarını sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede tüm Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, "Kaybedecek bir saatimiz bile yok. Vatandaşımızı güvenli yuvalarına bir an önce kavuşturmak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA'YA 550 KONUT

Bölgeyi mahalle mahalle gezip incelemelerde bulunan Bakan Kurum, "Ağır hasarlı, riskli gördüğümüz Karşıyaka mahallemizdeki iskan konutlarını inceledik. Orada da yaklaşık 400'e yakın bağımsız bölüm var. Orada da binalarımız riskli. Vatandaşlarımızı bu binalardan tahliye etmek suretiyle bu mahallede yaklaşık 550 konutluk bir projeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Seda Tabak
Sabah
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