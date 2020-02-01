Türkiye Filistin için ayağa kalktı
|01 Şubat 2020 09:18
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İstanbul'da Fatih Camisi'nde namaz sonrası toplanan grup ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Van'da HDP dışında AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, BBP ve Yeniden Refah Partisi il başkanlıkları Yukarı Nurşin Camisi avlusunda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Uşak Kardeşlik Platformu Uşak Belediyesi önünde toplanan onlarca kişiden oluşan grup, tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Siirt, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Çorum, Amasya, Eskişehir. Kütahya, Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Muş gibi yurdun 4 bir yanında gösteriler düzenlendi. Filistinliler ise Ürdün Vadisi, Eriha kenti girişi, El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı başta olmak üzere, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protestolarda bulundu.
İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 3 kişi yaralandı. Lübnan'da da çok sayıda Filistinli gösteri yaptı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İmam Azam Külliyesi'nde toplanan Iraklılar, sözde barış planına tepkilerini dile getirdi. Malezya'nın başkent Kuala Lumpur'da ortak basın açıklaması düzenleyen 34 STK temsilcisi BM, İİT ve Arap Ligi'ne sözde barış planına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.
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