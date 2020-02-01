Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda değişiklik yürürlüğe girdi
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de
|01 Şubat 2020 10:01
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Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanların eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanlarının eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.
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